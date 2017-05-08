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Минчане приняли участие в мероприятиях, посвященных Дню Победы

09.05.2017 18:59 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Утром в столице прошли сразу несколько мероприятий — минчане и гости города приняли участие в акции "Бессмертный полк", неся портреты родственников, участвовавших в Великой отечественной войне.

Минчане приняли участие в мероприятиях, посвященных Дню Победы
© Sputnik / Александр Шурмелев
Слезы и песни Победы: Минск отпраздновал 9 Мая

Затем участники шествия присоединились к общереспубликанской акции "Беларусь помнит" — на площади победы ветераны, представители общественных и молодежных организаций возложили цветы к монументу Победы.

Память погибших в военные годы почтили минутой молчания. А затем, после торжественного марша роты почетного караула, состоялось праздничное театрализованное шествие.

 
Теги: Минск
 
 
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Тысячи минчан и гостей столицы приняли участие в торжественных мероприятиях 9 мая. Смотрите на видео Sputnik, как праздновали День Победы в Минске.

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