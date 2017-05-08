Минчане приняли участие в мероприятиях, посвященных Дню Победы

Утром в столице прошли сразу несколько мероприятий — минчане и гости города приняли участие в акции "Бессмертный полк", неся портреты родственников, участвовавших в Великой отечественной войне.

Затем участники шествия присоединились к общереспубликанской акции "Беларусь помнит" — на площади победы ветераны, представители общественных и молодежных организаций возложили цветы к монументу Победы.

Память погибших в военные годы почтили минутой молчания. А затем, после торжественного марша роты почетного караула, состоялось праздничное театрализованное шествие.