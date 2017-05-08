Как доходы белорусов выглядят на фоне заработков в других странах

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Средняя мартовская зарплата белорусов составила 770,6 рубля. В пересчете на доллары по средневзвешенному курсу Нацбанка эта сумма лишь немного превышает 406 долларов.

FINANCE.TUT.BY посмотрел, как средняя зарплата в Беларуси отличается от заработков соседей.

Несменными лидерами по уровню зарплат в марте стали специалисты, занятые в сфере информационных технологий и деятельности в области информационного обслуживания, — 3 757,2 рубля. Мартовскими аутсайдерами оказались соцработники, которые получают 432,3 рубля. Это практически в 9 раз меньше, чем зарплата у «айтишников».

Реальная зарплата белорусов в марте выросла на 1,9% к аналогичному периоду прошлого года.

Мартовские цены в Беларуси поднялись всего на 0,3% по сравнению с февралем, больше всего подорожали услуги — 1,2%, непродовольственные товары прибавили 0,3%, а продовольственные даже подешевели на 0,1%.

В России больше всех зарабатывают табачники

Средняя зарплата в России в марте, по данным Росстата, составила почти 1218 белорусских рублей (все суммы в тексте приведены в белорусских рублях по курсу Нацбанка на 1 апреля 2017 года. — Прим. FINANCE.TUT.BY). По сравнению с мартом 2016 года она выросла на 5,8%. При этом реальный заработок россиян вырос на 1,9%.

Больше всех в России получают специалисты, занятые в производстве табачных изделий, — 3725 рублей. Традиционные лидеры зарплатных рейтингов, сотрудники финансовой и страховой отраслей, получают на 700 рублей меньше — 3025 в белорусской валюте. Сильнее остальных не дотягивают до средней зарплаты швеи, их заработок — 580 рублей.

Месячный уровень инфляции в марте в России составил 0,1%, а реальные располагаемые доходы россиян снизились на 2,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Программист в Украине получает чуть больше средней зарплаты в Беларуси

Украинцы в марте в среднем получали 482 рубля, сообщает Государственная служба статистики. Уже долгое время в Украине больше всех зарабатывают сотрудники авиационной отрасли — 2045 рублей. Почти в два раза меньше составляет заработок финансистов и страховщиков — 969 рублей. И тройку замыкают специалисты сферы информации и коммуникации — 863 рубля.

Меньше остальных в Украине получают почтальоны и курьеры, их заработок составляет 249 рублей.

Реальная зарплата по сравнению с февралем выросла на 6,8%, а в сравнении с мартом — на 18,7%. Инфляция, по информации Государственной службы статистики, в марте составила 1,8%. Продукты питания и алкоголь и табак подешевели на 0,4%, а жилье и услуги ЖКХ подорожали на 4,8%.

Казахи тоже стремятся к «попиццот»

Один из участников Таможенного союза — Казахстан — не сильно отдалился от показателя среднемесячного дохода белорусов. Мартовская средняя зарплата казахов насчитывает 923 рубля. За год средний заработок вырос на 5,6%, а реальная «получка» упала на 2%. Мартовская инфляция в Казахстане составила 0,5%.

Самую высокую зарплату в Казахстане получают сотрудники финансовой и страховой деятельности — 1744 рубля, а по обыкновению самую низкую — в сельском, лесном и рыбном хозяйствах (430 рублей).

Беларусь отстает от европейских соседей в 2−3 раза

Среднемесячная зарплата в Польше в марте составила 4577 злотых, или 2254 рубля. По этому показателю поляки почти в три раза опережают белорусов.

В Латвии, по данным исследования рекрутинговой компании CV-Online Latvia, самая высокая средняя зарплата в Риге — 936 евро (1942 рубля), а также в Рижском регионе и Юрмале — 865 евро (1795 рублей). Самый низкий заработок в Даугавпилсе, где в среднем платят 582 евро (1208 рублей) и Латгале — 594 евро (1232 рубля). Для сравнения: в Беларуси в марте больше всех получали в Солигорске — 1042 рубля, и в Минске — 924 рубля. Это почти в два раза меньше, чем у латышских лидеров зарплатного рейтинга. Меньше всего зарабатывали в Шарковщине — 447 рублей, и в Бешенковичах — 483 рубля.

В Литве зарплаты хоть и ниже, чем в Польше и Латвии, но выше, чем в Беларуси. Как сообщает Департамент статистики Литвы, средний заработок в стране составляет 822 евро, или 1706 рублей. При этом в марте в Литве была зафиксирована среднемесячная инфляция в 1,1%. За месяц цены на потребительские товары выросли на 1,4%, цены на услуги — на 0,5%.