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Витебск "отпраздновал" День Победы двумя парадами
09.05.2017 19:37 — Разное | Sputnik Беларусь
ВИТЕБСК, 9 мая — Sputnik. Парад посвященный 9 мая начался в 9 часов утра возле здания городской филармонии, прошел по улице Ленина и закончился торжественным митингом на площади Победы.
В торжественном мероприятии приняли участие ветераны, участники акции "Бессмертный полк" и представители трудовых коллективов Витебска.
Несмотря на плохую погоду, жители города вышли на улицы посмотреть праздничное шествие. К сожалению, в этом году оно прошло быстро и без военных.
Зато тех, кто дошел до площади Победы ждал торжественный митинг у мемориального комплекса "Три штыка". Он завершился небольшим парадом военнослужащих различных частей и соединений, прошедшим перед ветеранами, в нем впервые приняли участие представители Следственного комитета Беларуси. Митинг завершился возложением цветов к Вечному огню. В это время над мемориальным комплексом совершил круг почета самолет АН-2.
Через дорогу от "Трех штыков" проходил праздничный концерт, спортивные состязания и выставка современной военной техники.
После официальных мероприятий жители областного центра приняли участие в народных гуляниях.
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Военнослужащие присоединились к мероприятиям, посвященным 9 мая, только после торжественного митинга, который прошел у "Трех штыков".
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