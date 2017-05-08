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Витебск "отпраздновал" День Победы двумя парадами

09.05.2017 19:37 — Разное | Sputnik Беларусь  
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ВИТЕБСК, 9 мая — Sputnik. Парад посвященный 9 мая начался в 9 часов утра возле здания городской филармонии, прошел по улице Ленина и закончился торжественным митингом на площади Победы.

В торжественном мероприятии приняли участие ветераны, участники акции "Бессмертный полк" и представители трудовых коллективов Витебска.

Несмотря на плохую погоду, жители города вышли на улицы посмотреть праздничное шествие. К сожалению, в этом году оно прошло быстро и без военных.

Зато тех, кто дошел до площади Победы ждал торжественный митинг у мемориального комплекса "Три штыка". Он завершился небольшим парадом военнослужащих различных частей и соединений, прошедшим перед ветеранами, в нем впервые приняли участие представители Следственного комитета Беларуси. Митинг завершился возложением цветов к Вечному огню. В это время над мемориальным комплексом совершил круг почета самолет АН-2.

Через дорогу от "Трех штыков" проходил праздничный концерт, спортивные состязания и выставка современной военной техники.

После официальных мероприятий жители областного центра приняли участие в народных гуляниях.

 
Теги: Витебск
 
 
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Военнослужащие присоединились к мероприятиям, посвященным 9 мая, только после торжественного митинга, который прошел у "Трех штыков".

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