Латвия 3 тура идет без поражений на чемпионате мира по хоккею, Словения проиграла третий раз

Хоккеисты сборной Латвии одержали третью победу кряду со старта чемпионата мира, 9 мая не без труда взяв верх над итальянцами. А вот Словения, без вариантов уступив норвежцам, потерпела поражения во всех трех поединках.



Фото: iihfworlds2017.com

Италия — Латвия — 1:2 (1:1, 0:0, 0:1)

Шайбы: 1:0 — Инсам (Траверса, 3.38), 1:1 — Джериньш (Галвиньш, Даугавиньш, 12.09, в большинстве), 1:2 — Джериньш (Роберт Букартс, 58.41).

Броски: 21−24 (8−5, 10−6, 3−13).

Штраф: 2−6.

Вратари: Бернард (58.53; 91,67% отраженных бросков) — Мерзликин (95,25% отраженных бросков).

Видео: IIHF Worlds 2017

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Выигрыш в поединке с аутсайдером оказался для прибалтов, наверное, самым сложным с начала турнира. Быстро пропустив шайбу, латвийцам стоило немалых трудов перехватить контроль над игрой. Это удалось им лишь в третьем периоде, в котором они в 4 раза (13−3) превзошли соперника по числу бросков в створ ворот.

Главным героем в латвийской дружине стал Андрис Джериньш, забросивший обе шайбы своей команды.

Латвия впервые в своей истории стартовала на чемпионате мира с трех побед подряд.

Сегодня вечером в предварительной группе «А» в Кельне состоится матч Словакия — Дания (21.15).

Словения — Норвегия — 1:5 (0:3, 1:1, 0:1)

Шайбы: 0:1 — М. Улимб (П.Туресен, К.-А.Улимб, 5.57), 0:2 — К.-А.Улимб (П.Туресен Норстебо, 14.35), 0:3 — К. Форсберг (18.20), 0:4 — Райхенберг (Холос, Хауген, 38.58, в большинстве), 1:4 — Саболич (Подлипник, Видмар, 39.45), 1:5 — П. Туресен (К.-А.Улимб, Бонсаксен, 59.17).

Броски: 16−23 (6−11, 6−6, 4−6).

Штраф: 6−10.

Вратари: Пинтарич, 72,72% отраженных бросков (Крошель, 20.01; 83,33% отраженных бросков) — Хауген (93,75% отраженных бросков).

Видео: IIHF Worlds 2017

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Словенцы, на старте чемпионата удивившие впечатляющим камбэком в матче со Швейцарией, когда сумели отыграться с 0:4, в двух следующих поединках потерпели безнадежные поражения, пропустив в них 12 шайб…



Фото: iihfworlds2017.com

Сегодня вечером в группе «В» в Париже состоится матч Швейцария — Франция (21.15).

Фото: iihfworlds2017.com