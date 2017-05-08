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"Ювентус" играет в Лиге чемпионов с "Монако". Мультимедийный онлайн TUT!
В ответном матче полуфинала футбольной Лиги чемпионов итальянский «Ювентус» сыграет с французским «Монако».
Чемпион Серии, А отлично провел гостевой матч, выиграв со счетом 2:0.
Казалось бы, шансов у «Монако» уже нет, но молодой и нацеленный на атаку коллектив из Франции уже доказал, что способен на самые невероятный сюрпризы, поэтому опытной обороне «Ювентуса» не стоит расслабляться до последних минут матча.
SPORT.TUT.BY ведет мультимедийный онлайн матча.
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В ответном матче полуфинала футбольной Лиги чемпионов итальянский "Ювентус" сыграет с французским "Монако".
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