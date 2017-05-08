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В ответном матче полуфинала футбольной Лиги чемпионов итальянский «Ювентус» сыграет с французским «Монако».

Чемпион Серии, А отлично провел гостевой матч, выиграв со счетом 2:0.

Казалось бы, шансов у «Монако» уже нет, но молодой и нацеленный на атаку коллектив из Франции уже доказал, что способен на самые невероятный сюрпризы, поэтому опытной обороне «Ювентуса» не стоит расслабляться до последних минут матча.



Фото: Reuters



«Ювентус» 0−0 «Монако»

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