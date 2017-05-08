ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

"Ювентус" играет в Лиге чемпионов с "Монако". Мультимедийный онлайн TUT!

09.05.2017 21:33 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A
Партнер проекта

В ответном матче полуфинала футбольной Лиги чемпионов итальянский «Ювентус» сыграет с французским «Монако».

Чемпион Серии, А отлично провел гостевой матч, выиграв со счетом 2:0.

Казалось бы, шансов у «Монако» уже нет, но молодой и нацеленный на атаку коллектив из Франции уже доказал, что способен на самые невероятный сюрпризы, поэтому опытной обороне «Ювентуса» не стоит расслабляться до последних минут матча.


Фото: Reuters


  

«Ювентус»
  0−0  

«Монако»
 
 

 

 

SPORT.TUT.BY ведет мультимедийный онлайн матча.

Изменить сортировку сообщений трансляции

 

 Heineken® — официальный спонсор UEFA Champions League с 2005 года.
*Прими участие в конкурсе «Всё за финал!» и выиграй один из уникальных призов от Heineken или билет на закрытый показ финала Лиги Чемпионов! Узнай больше на openyourworld.by.
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В ответном матче полуфинала футбольной Лиги чемпионов итальянский "Ювентус" сыграет с французским "Монако".

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Латвия 3 тура идет без поражений на чемпионате мира по хоккею, Словения проиграла третий раз
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика