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Ветеран совершила экстремальный прыжок с тарзанки в парке развлечений

09.05.2017 22:32 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Ветеран Римма Колотова, которой в этом году исполнилось 85 лет, совершила свой первый в жизни прыжок со 170-метровой высоты, равной примерно 60-этажному небоскребу.

Ветеран совершила экстремальный прыжок с тарзанки в парке развлечений
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Колотова стала фактически первой женщиной, которая совершила такой прыжок в столь почтенном возрасте. При этом она призналась, что давно мечтала прыгнуть с тарзанки, видя, как это делают другие, по телевизору.

Также вместе с отважной женщиной прыжок совершил председатель клуба офицеров Госбезопасности Александр Сьянов.

 
 
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Участник Великой Отечественной, побывавшая на экскурсии в сочинском парке, решилась на экстремальный прыжок с тарзанки. Смотрите кадры головокружительного...

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