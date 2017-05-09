Ветеран совершила экстремальный прыжок с тарзанки в парке развлечений

Ветеран Римма Колотова, которой в этом году исполнилось 85 лет, совершила свой первый в жизни прыжок со 170-метровой высоты, равной примерно 60-этажному небоскребу.

Колотова стала фактически первой женщиной, которая совершила такой прыжок в столь почтенном возрасте. При этом она призналась, что давно мечтала прыгнуть с тарзанки, видя, как это делают другие, по телевизору.

Также вместе с отважной женщиной прыжок совершил председатель клуба офицеров Госбезопасности Александр Сьянов.