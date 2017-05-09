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День Победы в Гомеле: краски и лица праздничного города

09.05.2017 21:36 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Праздничное шествие прошло по главной улице города — Советской. Оно стало самым масштаб­ным за последние годы. Колонна из пяти тысячи человек растянулась на километр. В руках участников шествия были портреты дедов и прадедов — героев-победителей.

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© Sputnik / Виктор Толочко
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"Ветеранов все меньше, на парад выходят единицы. "Бессмертный полк" — это яркое до­казательство тому, что потомки будут праздновать 9 Мая", — рассказали участники народного шествия, которое в Гомеле назвали "Парадом победителей".

На протяжении всего пути участников шествия приветствовали жители и гости Гомеля. Дети дарили ветеранам цветы.

Возле братской могилы советских воинов и подпольщиков на площади Труда состоялся митинг. Присутствующие возложили цветы и венки. Память героев, отстоявших свободу родной земли, почтили минутой молчания.

Для жителей и гостей города сегодня весь день работают тематические выставки, проводятся различные конкурсы и акции, концерты, театрализованные постановки и другие мероприятия. Завершится праздник красочным фейерверком в 23:00.

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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Гомель сегодня не узнать. Море людей вылилось на улицы, что сделало его по-хорошему сумбурным и живым. Главные виновники праздника — ветераны Великой...

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