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День Победы в Гомеле: краски и лица праздничного города
09.05.2017 21:36 — Разное | Sputnik Беларусь
Праздничное шествие прошло по главной улице города — Советской. Оно стало самым масштабным за последние годы. Колонна из пяти тысячи человек растянулась на километр. В руках участников шествия были портреты дедов и прадедов — героев-победителей.
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© Sputnik / Виктор Толочко
"Ветеранов все меньше, на парад выходят единицы. "Бессмертный полк" — это яркое доказательство тому, что потомки будут праздновать 9 Мая", — рассказали участники народного шествия, которое в Гомеле назвали "Парадом победителей".
На протяжении всего пути участников шествия приветствовали жители и гости Гомеля. Дети дарили ветеранам цветы.
Возле братской могилы советских воинов и подпольщиков на площади Труда состоялся митинг. Присутствующие возложили цветы и венки. Память героев, отстоявших свободу родной земли, почтили минутой молчания.
Для жителей и гостей города сегодня весь день работают тематические выставки, проводятся различные конкурсы и акции, концерты, театрализованные постановки и другие мероприятия. Завершится праздник красочным фейерверком в 23:00.
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