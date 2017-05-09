Праздновать 72-ю годовщину Победы пришли тысячи минчан и гостей города. Главные мероприятия утром развернулись на Площади Победы, где прошли праздничные шествия и возложил цветы к монументу президент Беларуси Александр Лукашенко.

После торжественных мероприятий в различных частях города прошли народные гуляния, где дети могли поучаствовать в "Забеге отважных", а потом вместе с родителями посмотреть на силачей, пофотографироваться с девушками в форме Великой Отечественной или с "медведями"-аниматорами или просто насладиться праздничной атмосферой.