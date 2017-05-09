Президент о мигрантах: надо быть внимательнее и добрее к людям

Лукашенко о мигрантах: надо быть внимательнее и добрее к людям /

За два года Беларусь приняла более 160 тысяч переселенцев из Украины, и особых проблем с мигрантами в нашей стране не наблюдается. В то же время поток беженцев в Европу зачастую ставит перед западным обществом и политическим истеблишментом трудноразрешимые проблемы. Президент отметил принципиальную разницу в отношении к переселенцам в нашей стране и в Европе.



© Sputnik Михаил Воскресенский Лукашенко о миграции в ЕС и ее последствиях: за добро - добром

"Очень важно же, с каким настроением и откуда едет человек. К нам приехали украинцы. Они приехали по причине, что мы разворошили их дом? Нет. Они едут к нам как к людям, которые должны им помочь. Что происходит на Ближнем Востоке? Сегодня Ирак, Сирия, Афганистан — все стерто с лица земли. И вот они хлынули. И как их приняли? Резервации, отдельные поселения. Вот в чем принципиальная разница. Поэтому надо быть внимательнее и добрее к людям", — сказал Лукашенко.

Александр Лукашенко напомнил, что под предлогом насаждения демократии в странах Ближнего Востока западные страны нередко проводили политику простого уничтожения населения, разрушили дома простых жителей. Поэтому мигранты в Европу стремятся с очень разными целями: кто-то действительно хочет найти работу, а кем-то движет чувство мести.

Комментарий Александра Лукашенко о проблеме мигрантов слушайте на радио Sputnik Беларусь.