ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Президент о мигрантах: надо быть внимательнее и добрее к людям

09.05.2017 20:19 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

За два года Беларусь приняла более 160 тысяч переселенцев из Украины, и особых проблем с мигрантами в нашей стране не наблюдается. В то же время поток беженцев в Европу зачастую ставит перед западным обществом и политическим истеблишментом трудноразрешимые проблемы. Президент отметил принципиальную разницу в отношении к переселенцам в нашей стране и в Европе.

Президент о мигрантах: надо быть внимательнее и добрее к людям
© Sputnik Михаил Воскресенский
Лукашенко о миграции в ЕС и ее последствиях: за добро - добром

"Очень важно же, с каким настроением и откуда едет человек. К нам приехали украинцы. Они приехали по причине, что мы разворошили их дом? Нет. Они едут к нам как к людям, которые должны им помочь. Что происходит на Ближнем Востоке? Сегодня Ирак, Сирия, Афганистан — все стерто с лица земли. И вот они хлынули. И как их приняли? Резервации, отдельные поселения. Вот в чем принципиальная разница. Поэтому надо быть внимательнее и добрее к людям", — сказал Лукашенко.

Александр Лукашенко напомнил, что под предлогом насаждения демократии в странах Ближнего Востока западные страны нередко проводили политику простого уничтожения населения, разрушили дома простых жителей. Поэтому мигранты в Европу стремятся с очень разными целями: кто-то действительно хочет найти работу, а кем-то движет чувство мести.

Комментарий Александра Лукашенко о проблеме мигрантов слушайте на радио Sputnik Беларусь.    

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Президент Беларуси Александр Лукашенко, отвечая на вопросы журналистов на праздновании Дня Победы в Минске, коснулся темы европейского миграционного кризиса и...

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Латвия 3 тура идет без поражений на чемпионате мира по хоккею, Словения проиграла третий раз
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика