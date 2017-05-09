Словаки отыгрались с 0:3, но уступили в буллитной перестрелке, французы добились второй победы

Хоккеисты Дании и Франции одержали победы в сериях послематчевых буллитов в третьем туре групповой стадии чемпионата мира в Кельне и Париже.



Фото: iihfworlds2017.com

Словакия — Дания — 3:4 Б (0:1, 0:2, 3:0, 0:0)

Шайбы: 0:1 — Хардт (Сторм, Греен, 16.20, в большинстве), 0:2 — П. Руссель (Бау, О. Лауридсен, 24.46), 0:3 — Поульсен (О.Лауридсен, Греен, 39.57), 1:3 — Чернат (Миклик, Гашчак, 41.22), 2:3 — Ближняк (Гашчак, Дравецки, 46.05, в большинстве), 3:3 — Миклик (Черешняк, Дравецки, 51.53, в большинстве), 3:4 — Греен (решающий послематчевый буллит).

Броски: 32−25 (12−8, 9−5, 7−8, 4−4).

Послематчевые буллиты: Элерс — 0:0 (сэйв вратаря), Л. Гудачек — 0:0 (сэйв вратаря), Мадс Кристенсен — 0:0 (сэйв вратаря), Гашчак — 0:0 (сэйв вратаря), Греен — 0:1, Дравецки — 0:1 (мимо).

Штраф: 14−16.

Вратари: Ю. Гудачек (88% отраженных бросков) — Дам (90,62% отраженных бросков).

Видео: IIHF Worlds 2017

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Словаки, уступая со счетом 0:3 по итогам двух периодов, сумели отыграться и первести игру в овертайм. Но развить успех не смогли, уступив в буллитной перестрелке.

Для датчан, которые стартовали на ЧМ с двух поражений, это первая победа на турнире.

В первом матче дня в группе «А» в Кельне Латвия обыграла Италию — 2:1 и лидирует в турнирной таблице.

Фото: iihfworlds2017.com

Швейцария — Франция — 3:4 Б (0:1, 2:0, 1:2, 0:0)

Шайбы: 0:1 — Овитю (Перре, 2.53, в меньшинстве), 1:1 — Праплан (Холленштайн, Леффель, 21.22), 2:1 — Праплан (Холленштайн, Хаас, 23.48), 2:2 — С. да Коста (Овитю, 43.02, в большинстве), 3:2 — Амбюль (Зутер, Унтерзандер, 53.14), 3:3 — Реш (Менье, 55.41), 3:4 — С. да Коста (решающий послематчевый буллит).

Броски: 26−24 (11−5, 5−9, 10−6, 0−4).

Послематчевые буллиты: Флери — 0:0 (сэйв вратаря), Бруннер — 0:0 (сэйв вратаря), С. да Коста — 0:1, Праплан — 0:1 (сэйв вратаря), Бельмар — 0:1 (сэйв вратаря), Холленштайн — 0:1 (мимо).

Штраф: 12−12.

Вратари: Дженони (87,50% отраженных бросков) — Юэ (88,46% отраженных бросков).

Видео: IIHF Worlds 2017

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Французы, в минувшем туре сокрушившие финнов, продолжают радовать свою публику. Нынче в драматичной дуэли, которая завершилась лишь в буллитной перестрелке, хозяева чемпионата одолели швейцарцев.

Хотя ход событий в третьем периоде, казалось, не сулил французам ничего хорошего. Соперник взвинтил скорости и превосходил «трехцветных» по всем компонентам, а на 54-й минуте подкрепил свое преимущество заброшенной шайбой, захватив лидерство в счете. Но через 2 с половиной минуты Антони Решу удался эффектный бросок с разворота сразу после выигранного Лораном Менье вбрасывания. Голкипер швейцарцев даже моргнуть не успел — 3:3.

А в концовке основного времени французы даже получили шанс вырвать победу после удаления Венсана Праплана.



Фото: iihfworlds2017.com

В овертайме же точку могли ставить прорывавшиеся на ударные позиции Кевин Экефей и Стефан да Коста, но «крестоносцев» выручал вратарь Леонардо Дженони.

Ну, а в буллитной перестрелке викторию хозяевам чемпионата мира принес форвард московского ЦСКА Стефан да Коста.

В первом матче игрового дня в группе «В» в Париже Словения проиграла Норвегии — 1:5.

Фото: iihfworlds2017.com