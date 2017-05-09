Сделано в Беларуси. Фармацевтика и медицина: империя Колосовского и первая частная аптека

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Чем знаменит Владимир Колосовский, где открылась первая частная аптека, как появился «Минскинтеркапс» и куда инвестировали Maersk и Fresenius. EJ.BY и его генпартнер МТБанк вспомнили, как развивались в Беларуси фармацевтика и медицина.

На низком старте

В отличие от России, Украины и Латвии, в которых в советские времена были размещены крупные фармацевтические производства, Беларуси в наследство от СССР достался относительно небольшие заводы в Минске и Борисове. Собственная фармацевтическая отрасль создавалась уже в рамках независимой страны.

В первой половине 1990-х годов в этом процессе попытался принять активное участие частный капитал. Но социальная нагрузка фармацевтики и медицины предопределила доминирование в этих отраслях построенного за 1990-2000-е годы в Беларуси социально ориентированного государства. Под его контролем с самого обретения Беларусью независимости находятся крупнейшие производители лекарственных средств и крупнейшая розничная сеть. На рынке платных медицинских услуг частный бизнес заметно представлен только в нескольких нишах (офтальмология, стоматология и др.), которые ему на откуп оставила государственная система здравоохранения.

С конца 2000-х годов участие частного бизнеса в отраслях начинает стремительно расти. Это стало как реакцией частного бизнеса на растущий спрос, так и следствием развития технологий и масштабирования белорусского рынка. В 2010-х годах его объем, наконец, преодолел 1 млрд долларов. Вкупе с возможностями работы на рынке ЕАЭС это подстегнуло интерес иностранных инвесторов. В первой половине 2010-х годов в производственный сектор инвестировали болгарские, литовские, российские, индийский компании. Число проектов, объемы инвестиций позволяют говорить о превращении фармацевтики в одного из драйверов роста белорусской экономики.

1991

Ассоциация «Белмед» и первый фармацевт страны

Годом ранее на белорусском рынке появляется структура, которая на протяжении 1990-х годов будет задавать тренды в развитии фармацевтической отрасли страны. Это – Ассоциация внешнеэкономических связей по изделиям медико-санитарного назначения «Белмед», которую возглавляет первый фармацевт независимой Беларуси Владимир Колосовский.

Ассоциация объединяет несколько предприятий, которые торгуют лекарствами и медицинскими товарами, а также регистрируют и налаживают производства собственных препаратов. Преобразованный в 1994 году в акционерное общество «Белмед» к концу 1990-х годов наряду с «Белмедпрепаратами» и Борисовским заводом медпрепаратов будет входить в число крупнейших производителей лекарств в стране.

Начало «Белфарма»

Первую аптеку компании «Белфарм» на улице Я. Коласа открывает председатель Верховного совета БССР Станислав Шушкевич. Это – первая частная аптека в советской Беларуси, историческое событие происходит при активном участии правительства ФРГ.





фото: 131.by

До 2010 года этот дистрибуционный и аптечный бизнес, созданный Андреем Щебровым, будет занимать первое место по числу торговых точек. В 2016 году он входит в топ-10 по числу аптек и доле на оптовом рынке. В составе группы объединены компании «Белфарм-Центр», «Адвантфарма», «Артисфарма», «Росфарм», «Бьютифарм», «Интер Инн» и др. Группа – один из крупнейших владельцев недвижимости на проспекте Независимости.

Андрей Щебров известен и своими нефармацевтическими проектами. В 1997-1998 годах «Белфарм» участвует в программе ООН в Ираке «Нефть - в обмен на продовольствие». До падения режима Саддама Хусейна «Белфарм» входит в тройку белорусских предприятий (вместе с «Белметаллэнерго» и «Лада ОМС»), допущенных к реализации иракской нефти.

Российский уход и белорусский приход «Белмедпрепаратов»

Белорусское производственное объединение «Белмедпрепараты», которое является головной структурой существующего с 1988 года Белорусского научно-производственного объединения медико-биологической продукции (НПО «Белмедбиопром»), в этом году «теряет» Борисовский химфармзавод. Будущий БЗМП отправляется в самостоятельное плавание по волнам капитализма.

С мая 1991 года и по июль 1992 года сами «Белмедпрепараты» станут частью созданного в России концерна «Биопрепарат». В состав «Биопрепарата» войдут крупнейшие производители лекарств на территории бывшего СССР. В 1994 году на базе концерна будет создано подконтрольное государству Российское акционерное общество «Биопрепарат». Но на этот раз - без белорусского производителя.

Путь «Фармации»

В 1989 году Главное аптечное управление Минздрава БССР преобразуется в Белорусское республиканское производственное объединение «Фармация» - на сегодняшний день крупнейшего розничного оператора на рынке.

За 25 последующих лет «Фармация» претерпит несколько реорганизаций. В настоящее время государственной аптечной сетью управляют региональные компании Брестское, Витебское, Гомельское, Гродненское, Могилевское РУП «Фармация», «Минская фармация» (сеть Минской области) и «Белфармация» (Минск). Под крылом каждой из них находится от 200 до 250 аптек различных категорий, а в общей сложности это свыше 1,7 тыс. торговых точек. По охвату - это вторая сеть Беларуси после системы Белкоопсоюза.

1992

Отраслевой комитет

В конце 1980-х - начале 1990-х предприятия отрасли находится в оперативном управлении различных ведомств.

В 1992 году большая часть заводов бывшей союзной и республиканской собственности (13 организаций), связанных с производством лекарственных средств и микробиологией, входят в Комитет по химической и микробиологической промышленности при Совете министров Республики Беларусь. Главной задачей новой структуры становится «повышения эффективности управления деятельностью предприятий по производству лекарственных препаратов».

Комитету подчинены «Белмедпрепараты», заводы в Борисове, Несвиже, Дрогичине, «Диалек», строящийся Гродненский завод медпрепараторов и производители кормовых дрожжей и витаминов для агрокомплекса.

В 1994 году статус структуры будет понижен – он станет Комитетом химической и микробиологической промышленности при Министерстве промышленности Республики Беларусь.

Fresenius в Борисове





фото: glassdoor.ie

На закате Советского Союза в 1989 году между его правительством и одной из крупнейших мировых компаний Fresenius Medical Care подписывается соглашение о создании совместного предприятия. В 1992 году «Фрезениус-Борисов-Диалитехних» («Фребор») выпустит первую продукцию.

Мощности предприятия, созданного на базе Борисовского химфармзавода, рассчитаны на выпуск 2 млн диализаторов и 2 млн комплектов кровопроводящих магистралей в год. Также «Фребор» осваивает выпуск катетеров, зондов и других медицинских изделий.

Доля Борисовского завода медпрепаратов в совместном предприятии, полностью покрывающем потребности Беларуси в «искусственной почке» и поставляющего продукцию в Западную Европу, составляет 72,28%, Fresenius Medical Care – 21,8%. Fresenius Medical Care также является крупным поставщиком продукции других направлений на белорусский рынок.

До 2010 года во главе «Фребор» стоят два соуправляющих – представители совладельцев. Но после этого года Fresenius Medical Care не выставляет своего содиректора. С 2006 года белорусским соуправляющим «Фребора» является бывший председатель Борисовского горисполкома Василий Бургун.

Горбачевский бизнес

Создает компанию «Лодэ» кандидат медицинских наук, лечебник Владимир Горбачев – владелец самого крупного частного бизнеса на рынке медицинских услуг.





Владимир Горбачев, фото: tut.by

Владимир Горбачев происходит из медицинской семьи. Его отец - известный профессор-кардиолог Владимир Горбачев, а мать долгое время является главным педиатром Минска. До того, как начать бизнес, Владимир Горбачев работает заместителем директора по лечебной части в санатории «Озерный». Название «Лодэ» - это фамилия бабушки бизнесмена. Некоторое время в бизнесе работает отец, который благодаря своей должности проректора института усовершенствования врачей, помогает с набором штата.

«Лодэ» развивает филиальную сеть, открывая подразделения в Бресте и Гродно. Кроме того, компания на аукционе покупает у военных санаторий на Лепельском озере и открывает там пансионат «Лодэ» (отец бизнесмена и он сам родились в Лепеле). Некоторое время действует туристическое подразделение группы.

В бизнесе работает его сын Владимир.

Несвижские «госпитальщики»

В этом году на Несвижском биохимическом заводе, специализировавшемся на выпуске кормовых антибиотиков, удобрений и антисептиков, налаживается выпуск солевых растворов для инфузий.

В 2000 году предприятие, постоянное наращивающее мощности, будет переименовано в Несвижский завод медицинских препаратов. В 2016 году он входит в число крупнейших поставщиков лекарственных средств для госпитального сегмента и в шестерку крупнейших фармацевтических производств Беларуси.

«Зеленые» БАДы

Выпускница Бакинского института нефти и газа Ирина и ее супруг Рафик Кенгерли начинаю создавать крупнейшую национальную сеть по реализации БАДов.

В 2016 году компании «Иринафарм» принадлежит свыше 80 «Зеленых аптек». Они преимущественно располагаются на территории медучреждений - поликлиник и больниц.

В семейном бизнесе заняты двое детей четы Кенгерли.

1994

Фанипольские катетеры

В этом году начинается один из крупнейших инвестиционных проектов первых лет независимости Беларуси. Датский концерн Maersk, в это время еще интересующийся медицинской темой, создает крупное производство по выпуску медицинских изделий.

Первоначально компания «Бел Кеа Пласт», специализирующаяся на выпуске катетеров, мочеприемников и одноразовых шприцев, арендует мощности на заводе «Электроника» производственного объединения «Интеграл». В 1997 году Maersk Medical и ее дочка Unomedical получают от правительства Беларуси земельный участок для строительства завода с нуля в Фаниполе. После его запуска в 1999 году бизнес реформируется в иностранное предприятие «Уномедикал».

В 2008 году Maersk продаст свой медицинский бизнес и вместе с ним завод в Фаниполе американскому производителю медицинских приборов и расходных материалов ConvaTec. Конечными бенефициарами ConvaTec являются фонды прямых инвестиций Nordic Capital (Швеция) и Avista Capital Partners (США).

Витебский старт Томчина

Первую аптеку в Витебске открывает Леонид Томчин.





Леонид Томчин, фото: vkurier.by

Первоначально его оптово-розничный бизнес «Фарммаркет» развивается в Витебске и Витебском регионе. В бизнесе участвует также его брат Валерий.

Первый шаг к созданию будущего крупнейшего частного аптечного холдинга Леонид Томчин сделает в начале 2000-х годов. Его новое предприятие «Фарммаркет плюс» возьмет сначала в аренду у тогдашних владельцев «Нордина» 15 небольших, но расположенных в «лакомых» местах белорусской столицы аптек.

«Рубикон» Фарбера

Бывший помощник директора по внешнеэкономическим связям витебской обувной фабрики «Красный Октябрь» Виктор Фарбер основывает компанию «Рубикон». На выбор направления бизнеса - сначала торговли, а потом производства ветеринарных препаратов повлияют оставшиеся после фабрики связи с немецкой компанией Bayer.

В 2004 году Виктор Фарбер организует призводство собственных ветеринарных препаратов, а в 2010 году стартует на рынке лекарств.

Рождение «Нордина»

В этом Дмитрий Сайков и его партнеры открывают совместное предприятие «Нордин».





Дмитрий Сайков, фото: kp.by

В его структуру входят два медицинских центра, пять специализированных магазинов и достаточно крупная аптечная сеть.

В начале 2000-х «Нордин» избавится от аптек и сделает акцент на сегменте медицинских услуг.

1995

Приватизация «Белмедпрепаратов»

С нескольких попыток проводится приватизация одного из крупнейших фармацевтических предприятий страны - Белорусского производственного объединения «Белмедпрепараты», объединяющего Минский завод медицинских препаратов (основан в 1929 году) и Минский завод эндокринных препаратов (1959).

Первоначально владельцами акций преобразованного в открытое акционерное общество предприятия становятся топ-менеджмент и трудовой коллектив. В течение 1997-1998 годов 26,32% акций ОАО «Белмедпрепараты» выкупает Минский транзитный банк. Последний действует от лица одного из своего акционеров – акционерного общества «Белмед». Владелец «Белмеда» Владимир Колосовский в середине 1990-х годов занимается созданием фармацевтического холдинга в Беларуси, и «Белмедпрепараты» рассматриваются в качестве базового предприятия группы.

После того как Владимир Колосовский под давлением властей свернет свой бизнес, его долю в «Белмеде» и Минском транзитном банке «унаследуют» владельцы Международного автомобильного холдинга «Атлант-М».

История «Минскинтеркапса»





фото: mic.by

Запускается первый проект в фармацевтической отрасли, в который привлечены иностранные инвестиции. Это - совместное предприятие «Минскинтеркапс».

У его истоков (проект начинается в 1990 году) стоят Ассоциация «Белмед» Владимира Колосовского и канадская компания Capsul Technology International. В 1994 году канадскую фирму заменит одноименная компания с юрисдикцией в США, а в 1995 году в число соучредителей войдет государственный «Завод «Электронмаш». Он внесет в уставный фонд «незавершенку» в Шабанах, на базе которой и будет развернуто производство лекарств.

С 1997 года империя эмигрировавшего в США Владимира Колосовского начнет рушиться. Но в качестве совместного предприятия «Минскинтеркапс» просуществует до 2001 года, пока полностью не перейдет под крыло государства в лице «Завода «Электронмаш».

В 2016 году «Минскинтеркапс» - это одно из крупнейших фармацевтических предприятий страны. Оно выпускает витамины и витаминосодержащие препараты, сердечнососудистые препараты, болеутоляющие и противовоспалительные средства, препараты для лечения эндокринной системы и препараты для лечения глазных заболеваний.

Шакутинский «Искамед»

Сводный брат основателя компании «Проммединвест» Александра Шакутина Сергей Шакутин вместе с несколькими партнерами создает компанию «Искамед».

В течение последующих лет этот бизнес вырастет в крупнейшего частного дистрибутора лекарственных средств, медицинских изделий и расходных материалов. На оптовом рынке в 2010-х годах «Искамед» обойдет по объемам поставок «Доминантафарму» и будет уступать только консолидированной сети государственной «Фармации».

Ключевым для бизнеса является госпитальный сегмент, но также «Искамед» входит в топ-10 владельцев аптек.

В 2016 году «Искамед» контролируется Сергеем Шакутиным, а также вошедшим в этот бизнес его братом Александром Шакутиным.

Создание «Экомедсервиса»





фото: news.mail.ru

Владимир Коява, сделавший первоначальное накопление капитала в нескольких отраслях (торговля, страхование), инвестирует в медицинский центр. В этом году на улице Толстого в Минске открывается медицинский центр «Экомедсервис».

В 2005 году владельцу компании «Экомедсервис-Инвест» придется пережить отзыв лицензии и суды за ее возвращение с Министерством здравоохранения. Медцентр вернется на рынок и станет одним из крупнейших игроков в частном секторе медицинских услуг.

Витебский Сычев

Меняет специализацию начинавшая два год назад с выпуска шампуней и фасованного мыла витебская компания «ВитВар» Алексея Сычева. В 1995 году она начинает фармацевтический бизнес и открывает первую аптеку в Витебске.

Алексею Сычеву удастся сделать из региональной компании одного из крупнейших игроков на рынке лекарственных средств и медицинских препаратов. В 2014 году «ВитВар» будет включен в республиканский реестр предприятий, занимающих доминирующее положение на товарных рынках. Также компании принадлежит сеть аптек (около 10) в Минске, Витебске, Браславе, Верхнедвинске, Миорах.

С начала 2010-х годов бизнесмен участвует в нескольких совместных проектах в производстве лекарств и сфере медицинских услуг. Самый известный из них – бешенковичская фабрика «Нативита», которая будет запущена в 2017 года. Также «ВитВар» - соучредитель фабрики «Аконитфарма» по производству гомеопатических и лекарственных средств и витебской клиники платных услуг по диагностике и лечению женского и мужского бесплодия «Центр семейного здоровья «Бина».

1996

Концерн-регулятор

Фармацевты и биотехнологи обретают нового регулятора: указом президента «в целях совершенствования структуры центральных органов управления, упрощения управляемости предприятиями фармацевтической и микробиологической промышленности и ускорения их модернизации создается Белорусский государственный концерн по производству и реализации фармацевтической и микробиологической продукции («Белбиофарм»).

В состав концерна входят собственно «фармацевты» Борисовский завод медицинских препаратов, «Белмедпрепараты», Гродненский и Несвижские заводы медицинских препаратов, «Диалек», государственное малое предприятие «Экзон», Научно-исследовательский и проектно-конструкторский медико-биотехнологический институт. Также в новую структуру передаются ряд других производств, прежде всего, из процветавшей на территории республики в советские времена микробиологической подотрасли. Это - Бобруйский гидролизный завод, Мозырский завод кормовых дрожжей, Новополоцкий завод белково-витаминных концентратов, Пинский завод кормовых витаминов и Речицкий опытно-промышленный гидролизный завод.

На уровне правительства куратором отрасли становится заместитель премьер-министра Василий Долголев.

Новые фармплощадки

В середине 1990 - начале 2000-х годов на территории Беларуси запускается несколько новых государственных фармацевтических производств.

На бывшем Дрогичинском биохимическом заводе (в 1995 году он станет «Экзоном»), строительство которого заморожено в 1990 году и который во времена независимости перепрофилирован на выпуск антибиотиков и витаминов, налажено производство первой продукции – гематогена. На «Экзоне» также будет освоен выпуск сиропов и некоторых лекарственных препаратов.

В 2001 году будет запущен в эксплуатацию в Скиделе Гродненский завод медицинских препаратов. Он строится в рамках белорусско-российской программы по преодолению последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Предприятие специализируется на выпуске высокоочищенных аминокислот и лекарств на их основе.

Платные услуги от Чигиря

В этом году Кабинет министров Беларуси, возглавляемый Михаилом Чигирем, определяет список «платных видов медицинской помощи и услуг, оказываемых в государственных учреждениях здравоохранения».

В него включается около 70 направлений, включая лечение сексопатологии при отсутствии медицинских показаний; пластическую хирургию, за исключением операций, выполняемых по медицинским показаниям; коррекцию зрения с помощью контактных линз, за исключением соответствующей услуги, оказываемой детям и подросткам; протезирование зубов и глаз, за исключением соответствующих услуг, оказываемых лицам согласно актам законодательства бесплатной основе; медико-психологическую помощь, за исключением соответствующей помощи детям, подросткам и пенсионерам; аборты женщинам, не проживающим в районе обслуживания данным медицинским учреждением, за исключением абортов, проводимых по медицинским показаниям, а также подросткам до 18 лет; купирование абстинентных состояний и табакокурения; прокат предметов ухода за больными; стоматологическую помощь, осуществляемую по желанию пациента в специально создаваемых кабинетах; медицинское освидетельствование граждан для получения разрешения на приобретение, хранение, ношение оружия и боеприпасов; лечебную физкультуру с использованием импортных тренажеров при отсутствии медицинских показаний; стерилизацию по желанию пациента; экспресс-диагностику беременности и др.

Важнейшим условием платной деятельности становятся ограничения по тарифам – их рентабельность не может превышать 30%.





фото: news.chatoff.by

Наиболее популярными учреждениями, которые оказывают платные медицинские услуги, во второй половине 1990-х становятся медико-санитарные центры крупных предприятий – МТЗ, завода им. Вавилова, «Горизонта» и других.

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