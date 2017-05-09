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Следователи проводят проверку по факту смерти 12-летней девочки в Ушачском районе
10 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Следователи проводят проверку по факту смерти 12-летней девочки в Ушачском районе, сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель управления Следственного комитета по Витебской области Светлана Сахарова."Ушачским районным отделом следственного комитета проводится проверка по факту обнаружения тела 12-летней девочки", - сказала Светлана Сахарова.Следователи провели осмотр места происшествия и опрашивают родных ребенка. Для определения точной причины смерти назначен ряд экспертных исследований.Тело девочки было найдено 8 мая в своем доме в деревне Казимирово.-0-
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"Ушачским районным отделом следственного комитета проводится проверка по факту обнаружения тела 12-летней девочки", - сказала Светлана Сахарова.
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