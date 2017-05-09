ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Столичное дерби и "волки" на охоте. Сегодня стартует 7 тур ЧБ по футболу

10.05.2017 08:00 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Не успели остыть футбольные поля Беларуси после шестого тура чемпионата высшей лиги, как уже стучится седьмой тур. 10 и 11 мая нас ждет немало интересных  игр.


Леандро Торрес попробует доставить радость себе и домашней арене в матче против одного из лидеров чемпионата. Фото: "Динамо-Брест"

В среду можно с интересом понаблюдать за очередной попыткой брестского «Динамо» добыть победу в первенстве. К ним в гости приедут футболисты из Слуцка, которые, заметим, располагаются на втором месте в турнирной таблице!

10 мая стоит обратить внимание на столичное дерби. Горожане будут играть с минским «Динамо», о котором мы многое узнали после того, как откровенное интервью программе «Время футбола» дал экс-футболист сборной и «Динамо» Петр Качуро. В частности он заявил, что гендиректор клуба Алим Селимов называет игроков трусами и тупыми, а новый тренер Сергей Гуренко мастер интриг и любитель говорить за спинами.

В завершении первого игрового дня мы увидим сражение на «Борисов-Арене», где «волки» попробуют дать бой БАТЭ.

Игры 10 мая.

«Гомель» — «Витебск»

«Динамо-Брест» — «Слуцк»

«Минск» — «Динамо-Минск»

БАТЭ — «Ислочь»

Игры 11 мая.

«Шахтер» — «Славия»

«Торпедо-БелАЗ» — «Крумкачы»

«Неман» — «Нафтан»

«Городея» — «Днепр»

Положение в чемпионате перед 7 туром:

Команда М В Н П ЗГ ПГ О
БАТЭ 6 4 2 0 13 4 14
ФК Слуцк 6 4 1 1 10 4 13
Шахтер 6 4 1 1 7 1 13
Динамо (Мн) 6 4 0 2 6 2 12
Торпедо-БелАЗ 6 3 2 1 6 6 11
Днепр 6 3 1 2 10 7 10
Неман 6 3 1 2 7 6 10
ФК Гомель 6 2 2 2 4 3 8
ФК Городея 6 2 2 2 4 3 8
Крумкачы 6 2 1 3 8 8 7
ФК Витебск 6 1 3 2 5 7 6
Динамо (Бр) 6 1 3 2 8 11 6
ФК Минск 6 1 2 3 6 8 5
Славия 6 1 2 3 4 13 5
ФК Ислочь 6 1 0 5 4 9 -4
Нафтан 6 0 1 5 0 10 -4

Топ-5 лучших бомбардиров:

Игрок Команда Голы
Александр Макась «Торпедо-БелАЗ» 4
Мурат Хотов «Днепр» 3
Александр Батищев «Крумкачы» 3
Роман Локтионов «Неман» 3
Сенен Себаи «Слуцк» 3
 
Теги: Брест, Витебск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Не успели остыть футбольные поля Беларуси после шестого тура чемпионата высшей лиги, как уже стучится седьмой тур.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Следователи проводят проверку по факту смерти 12-летней девочки в Ушачском районе
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика