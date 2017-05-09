Не успели остыть футбольные поля Беларуси после шестого тура чемпионата высшей лиги , как уже стучится седьмой тур. 10 и 11 мая нас ждет немало интересных игр.



Леандро Торрес попробует доставить радость себе и домашней арене в матче против одного из лидеров чемпионата. Фото: "Динамо-Брест"

В среду можно с интересом понаблюдать за очередной попыткой брестского «Динамо» добыть победу в первенстве. К ним в гости приедут футболисты из Слуцка, которые, заметим, располагаются на втором месте в турнирной таблице!

10 мая стоит обратить внимание на столичное дерби. Горожане будут играть с минским «Динамо», о котором мы многое узнали после того, как откровенное интервью программе «Время футбола» дал экс-футболист сборной и «Динамо» Петр Качуро . В частности он заявил, что гендиректор клуба Алим Селимов называет игроков трусами и тупыми, а новый тренер Сергей Гуренко мастер интриг и любитель говорить за спинами.

В завершении первого игрового дня мы увидим сражение на «Борисов-Арене», где «волки» попробуют дать бой БАТЭ.

Игры 10 мая.

«Гомель» — «Витебск»

«Динамо-Брест» — «Слуцк»

«Минск» — «Динамо-Минск»

БАТЭ — «Ислочь»

Игры 11 мая.

«Шахтер» — «Славия»

«Торпедо-БелАЗ» — «Крумкачы»

«Неман» — «Нафтан»

«Городея» — «Днепр»

Положение в чемпионате перед 7 туром:

Топ-5 лучших бомбардиров:

Игрок Команда Голы Александр Макась «Торпедо-БелАЗ» 4 Мурат Хотов «Днепр» 3 Александр Батищев «Крумкачы» 3 Роман Локтионов «Неман» 3 Сенен Себаи «Слуцк» 3