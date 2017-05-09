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Столичное дерби и "волки" на охоте. Сегодня стартует 7 тур ЧБ по футболу
Не успели остыть футбольные поля Беларуси после шестого тура
В среду можно с интересом понаблюдать за очередной попыткой брестского «Динамо» добыть победу в первенстве. К ним в гости приедут футболисты из Слуцка, которые, заметим, располагаются на втором месте в турнирной таблице!
10 мая стоит обратить внимание на столичное дерби. Горожане будут играть с минским «Динамо», о котором мы многое узнали после того, как откровенное интервью программе «Время футбола» дал
В завершении первого игрового дня мы увидим сражение на «Борисов-Арене», где «волки» попробуют дать бой БАТЭ.
Игры 10 мая.
«Гомель» — «Витебск»
«Динамо-Брест» — «Слуцк»
«Минск» — «Динамо-Минск»
БАТЭ — «Ислочь»
Игры 11 мая.
«Шахтер» — «Славия»
«Торпедо-БелАЗ» — «Крумкачы»
«Неман» — «Нафтан»
«Городея» — «Днепр»
Положение в чемпионате перед 7 туром:
Топ-5 лучших бомбардиров:
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Не успели остыть футбольные поля Беларуси после шестого тура чемпионата высшей лиги, как уже стучится седьмой тур.
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