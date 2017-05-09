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Прокуратура выявила нарушения при подготовке пляжей к купальному сезону в Брестской области

10.05.2017 08:33 — Разное | БелТА  
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10 мая, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Брестской области отсутствует единообразный подход к определению сроков готовности мест массового отдыха к купальному сезону, сообщили корреспонденту БЕЛТА в областной прокуратуре.По решению облисполкома, местные органы исполнительной власти должны были до начала купального сезона организовать и провести обследование и очистку водных объектов, а в апреле-мае осуществить проверку готовности пляжей к купальному сезону. Как показал проведенный прокуратурой области совместно с органами государственного санитарного надзора мониторинг, в ряде районов не были приняты в полном объеме надлежащие меры по подготовке мест отдыха к купальному сезону. В Пинске, Барановичах, Пинском, Барановичском, Жабинковском районах определили более поздние сроки подготовки.В Ивацевичском районе выявлены нарушения при выдаче разрешений на работу пляжей. В частности, такие разрешения выданы, однако фактически готовность объектов к купальному сезону комиссией не обследовалась. В районе не проведена должным образом работа по определению мест, запрещенных для купания, не приняты меры по информированию населения об опасных зонах. Таблички с информацией "Купаться запрещено" также отсутствуют в ряде мест, запрещенных для купания, в Столинском и Кобринском районах.В Ивановском, Жабинковском, Столинском районах территории пляжей и места массового отдыха у воды не всегда оборудованы достаточным количеством раздевалок, теневыми навесами, пригодными к использованию местами общего пользования. Например, в Жабинковском районе по состоянию на 4 мая отведенные под пляжи и места массового отдыха у воды территории не оборудованы источниками питьевой воды, мусорными контейнерами (пляж озера Визжар в райцентре, пляж озера в агрогородке Хмелево). Теневые навесы на пляже водоема в городском парке Жабинки требуют покраски. В Ивановском районе не исполнено решение райисполкома об установлении до 1 мая на озере Мульное возле агрогородка Тышковичи пяти теневых навесов.Оснащение медицинского пункта Барановичской спасательной станции ОСВОД не соответствует перечню, утвержденному приказом Минздрава: не укомплектована аптечка первой медицинской помощи, из лекарственных и дезинфицирующих средств отсутствует 8 наименований, имеются препараты с истекшим сроком годности.По выявленным фактам направлены акты прокурорского реагирования о незамедлительном устранении нарушений требований законодательства о содержании и оборудовании пляжей и мест для купания, обеспечения их безопасной эксплуатации.-0-
 
Теги: Брест
 
 
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