|
Малолетний мальчик выпал с седьмого этажа в Бресте и остался жив
10 мая, Брест /Корр. БЕЛТА/. Семилетний мальчик выпал с седьмого этажа в Бресте и остался жив, сообщил БЕЛТА официальный представитель УВД облисполкома Сергей Дученко.Случай произошел вечером 9 мая. Мальчик выпал с седьмого этажа многоэтажного дома по ул. Октябрьской революции. По предварительной информации, ребенок дома был один. Его мать в это время находилась на работе, с отцом мальчика они разведены.Подробности ЧП уточняются. Пострадавший получил переломы, сейчас он находится в больнице.-0-
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Случай произошел вечером 9 мая. Мальчик выпал с седьмого этажа многоэтажного дома по ул. Октябрьской революции. По предварительной информации, ребенок дома был...
|
Архив (Разное)
Комментарии