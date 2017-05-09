Правильно эксплуатируем автокондиционер



Современные автомобили в обязательном порядке оборудованы системой кондиционирования. За ней нужно следить, не забывая заправить кондиционер хладагентом, тогда микроклимат в авто всегда будет комфортным.

Устройство кондиционера авто





Работа этого агрегата схожа с работой холодильника. Только холодильник работает от электродвигателя, а кондиционер в авто – от двигателя внутреннего сгорания.

Главная деталь - компрессор: она же самая сложная. Его функции – сжатие хладагента - газа фреона, (заправить кондиционер этим хладагентом – регулярная необходимость). Слабое звено в плане герметичности всей магистрали компрессора – вращающийся вал. К валу подсоединен приводной шкиф. Есть привод, оснащенный электромагнитной муфтой, с помощью которой вал вращается. Есть вентилятор, выдувающий охлажденный воздух в салон.

Наличие кондиционера в авто: польза и вред





Кондиционер в авто крайне полезен не только в жаркое время года, но и в межсезонье. Он не только охлаждает воздух в салоне, но и сушит его. В условиях повышенной влажности, во время дождя, этот агрегат может быстро избавить окна от конденсата. Важно только не забывать вовремя заправить кондиционер хладагентом.

Система кондиционирования позволит быстро охладить салон авто жарким летним днем, а во время езды можно не открывать окна и не дышать выхлопными газами.

Важно часто менять фильтры, чтобы не вдыхать вместе с охлажденным воздухом поры плесени и грибка, которым неизбежно покрывается забитый фильтр. Вред же автокондиционер при должном уходе может принести, только если вас продует. Чтобы этого не произошло - не направляйте холодный воздух на себя.

Откуда поступает в автокондиционер холодный воздух?





Система климат-контроля обрабатывает попадающий в салон машины воздух с улицы, охлаждая его. Кондиционер представляет собой замкнутый контур с низким и высоким давлением. В условиях последнего хладагент, которым необходимо регулярно заправить кондиционер, течет по компрессору и попадает в конденсатор, который охлаждает газ, делая его жидким.

В условиях пониженного давления этот жидкий газ (который в данный момент под высоким давлением) поступает в испаритель. Тут-то хладагент превращается в газ и испаряется, поглощая тепло. Испаритель, расположенный за приборной панелью, делает воздух холодным и наполняет им салон с помощью вентиляторов.

Использование автомобильного кондиционера





Кондиционер начнет работать после того, как двигатель включится. Вам нужно просто выставить нужную температуру. Важно направить прохладный воздух не на себя или на пассажиров, а вверх. Так заболеть не получится. Также важно помнить, что заправить кондиционер газом фреоном – это обеспечить его бесперебойную работоспособность. Без фреона климатическая техника не работает.

Обслуживание





Каждый месяц вне зависимости от погоды включайте климатическую систему на 5-10 минут. Это обеспечит равномерное распределение компрессорного масла по системе. Разрушение вала манжеты (её усыхание и приклеивание к валу) – распространенная неисправность, в ходе которой масло и хладагент вытекают.

Проводите регулярную чистку ребер охлаждения конденсатора от грязи и насекомых. Забитые ими ребра сокращают поток воздуха, проходящий через радиатор, а это перегревает конденсатор и радиатор.

Очищайте дренажную трубку от пробок, иначе появится конденсат, не способный стекать, что станет благоприятной средой для размножении бактерий.

Не забывайте своевременно заправить кондиционер, менять фильтры и обрабатывать антибактериальными средствами.

Как заправить кондиционер?





Если ваш автомобиль выпущен до1995 года, то ваш выбор - фреон марки CFC-12. Для автомобилей более позднегогода выпуска подойдет марка R-134а.

Начинается заправка с одевания защитных очков и перчаток. Комплект для заправки собирается строго по инструкции. Внимательно изучаем и инструкцию авто с целью установления расположения отверстия низкого давления конциционера, куда и будет заливаться фреон. Прежде чем открыть отверстие, тщательно удаляем всю грязь с поверхности, чтобы она не попала внутрь. После этого присоединяем шланг, ставим автомобиль на нейтралку или ручной тормоз. Заводим авто, аккуратно открываем винтиль баллона фреона. Садимся в салон, давим педаль газа,тем самым даем распределиться по системе фреону.

Процедуру эту благоразумнее доверить профессионалам СТО, т. к. это довольно сложный технический процесс.

Включаем после зимы





Прежде чем включить кондиционер в авто после зимы, весной – смените салонный фильтр и проверьте, не нужно ли заправить кондиционер хладагентом. Очистите радиатор от забившейся в него грязи, пуха и пыли. Делается это на мойке, когда снимается передняя решетка радиатора и промывается радиатор. Проверьте, не упало ли давление из-за резкого перепада температур. Происходит это из-за выхода из строя резиновых трубок – быстро проверить их целостность можно самостоятельно или в любом сервисе.

Самостоятельная промывка





Для этого используют лизол, разбавленный с водой в пропорции 1:100. Получается 400 мл раствора, который заливаем в обычный опрыскиватель. Можно добавить каплю парфюма. Открываем все двери авто, двигатель и систему кондиционирования включаем на максимальную мощность. Воздухораспределительные тоннели благоразумнее направить вниз, чтобы очищающий раствор не попал на обивку в случае форс-мажоров. Распрыскиваем раствор лизола в воздухосборники, расположенные внизу, у лобового стекла, а затем - в районе ног и бардачка, там тоже есть система циркуляции.

Почему не охлаждает?





Забит фильтр, вы забыли заправить кондиционер хладагентом, вышли из строя прокладки, сломалась электроника – причин масса, настоящую найдут в СТО.

Где заправить кондиционер в Минске?





Заправку автокондиционера проводят на многих автосервисах, например:

«1-й километр» на ул. Каменногорской, 47;

«Миура» на ул. Бабушкина, 48Б;

«Титан Моторс» на ул. Могилевской, 33.

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