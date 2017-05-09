Сводка Совинформбюро: 10 мая – попытки нарушить акт о капитуляции

В военные годы о положении дел на разных фронтах, событиях в тылу и деятельности партизанского движения граждане СССР узнавали из сообщений Совинформбюро, которые прочно ассоциировались с голосом диктора Всесоюзного радио Юрия Левитана — он ежедневно зачитывал по радио сводки, начинавшиеся с фразы "От Советского информбюро".

На радио Sputnik Беларусь слушайте озвученную Юрием Левитаном сводку о положении дел на фронте от 10 мая 1945 года.

***

В течение 10 мая войска Ленинградского фронта продолжали прием капитулировавших соединений и частей Курляндской группы немецких войск. К 8 часам утра 10 мая сдалось в плен 68 578 немецких солдат и унтер-офицеров, 1 982 офицера и 13 генералов. В числе генералов командующий Курляндской группой немецких армий генерал от инфантерии Гильперт, командующий 16 армией генер ал-лейтенант Фолькамер, командующий 18 армией генерал-лейтенант Беге, командир 2 армейского корпуса генерал-лейтенант Гаусе, командир 122 пехотной дивизии генерал-майор Шатц, командир 126 пехотной дивизии генерал-майор Хелинг, командир 329 пехотной дивизии генерал-лейтенант Меннель. Учтены следующие трофеи: танков и самоходных орудий — 143, самолетов — 68, полевых орудий — 532, минометов — 146, пулеметов — 1 421, винтовок и автоматов — 8 870, бронетранспортеров — 50, автомашин — 1 112, тракторов и тягачей — 106, радиостанций — 104, повозок с военными грузами — 470, лошадей — 3 313. Прием пленных и учет трофеев продолжается.

Войсками фронта заняты города Виндава (Вэнтспилс), Талси, Кулдига.

Войска 3-го Белорусского фронта в районе устья реки Висла продолжали прием капитулировавших соединений и частей немецких войск. К вечеру 10 мая войскам фронта сдалось в плен более 20 000 немецких солдат и офицеров. В числе пленных командир 18 горно-стрелкового корпуса немцев — генерал от инфантерии Хохбаум, командир 7 пехотной дивизии генерал-лейтенант Раппарт, командир 28 пехотной дивизии генерал-майор Фергейм. Учтены следующие трофеи: самолетов — 50, танков — 20, полевых орудий — 40, бронетранспортеров — 30 и автомашин — 500.

Войска 2-го Белорусского фронта в районе устья реки Вислы восточнее Данцига и на косе Путцигер-Нерунг северо-восточнее Гдыни продолжали прием капитулировавших немецких войск. К 11 часам утра 10 мая сдалось в плен 30 500 немецких солдат и офицеров. В числе пленных командующий 2 немецкой армией генерал танковых войск фон-Заукен, командир 23 пехотной дивизии генерал-лейтенант Ширмер, командир 31 пехотной дивизии генерал-лейтенант Бек, командир 35 пехотной дивизии генерал-лейтенант Рихард, командир 203 пехотной дивизии генерал-майор Гебоке, командир 558 гренадерской дивизии генерал-лейтенант Беркен.

Войсками фронта полностью занята коса Путцигер-Нерунг с городом и портом ХЕЛЬ.

Немецкие войска под командованием генерал-фельдмаршала Шернера в нарушение акта капитуляции отказались остаться на месте и сложить оружие. Ввиду этого войска 1-го Украинского фронта атаковали войска генерал-фельдмаршала Шернера и, продвигаясь вперед, заняли на территории Чехословакии города Подборжаны, Нове-Страшеци, Бероун, Горжовице, Добржиш, Кралупы, Роуднице, Лито-Мержице, Ческа Липа, Либерец, Яблонец, Танвальд, Трутнов, Гостинне, Ческе Скалице. Ввиду угрозы окружения со стороны наших войск одна группа генерал-фельдмаршала Шернера стала беспорядочно сдаваться в плен. За 9 и 10 мая войсками 1-го Украинского фронта взято в плен более 35 000 немецких солдат и офицеров.

Другая группа немецких войск генерал-фельдмаршала Шернера также нарушила условия капитуляции и начала отход на запад, войска 4-го Украинского фронта, преследуя эту группу войск, заняли на территории Чехословакии города Рихнов, Ко-Стэлец, Жамберк, Кишперк, Усти, Литомишль, Цвиттау, Поличка, Боско-Вице, Тыниште, Градец Кралевски, Пардубице, Хрудим, Часлав. За 9 и 10 мая войсками фронта взято более 20 000 беспорядочно сдавшихся в плен немецких солдат и офицеров.

Перед войсками 2-го Украинского фронта немецкие войска под командованием генерал-полковника Велера также нарушили акт о капитуляции, отказались остаться на месте и сложить оружие. Ввиду этого войска фронта атаковали войска генерал-полковника Велера и, продвигаясь вперед, заняли на территории Чехословакии Гум-Полец, Тржешт, Тельч, Дачице, Славонице, Йиндржнхой-Градец, Весели Мезимости, Тржебонь, Ческе-Будеевице. За 9 и 10 мая войсками фронта взято в плен более 8 000 немецких солдат и офицеров.

Войска 3-го Украинского фронта на территории Австрии заняли города Ваид-Хофен, Леобен, Саннтмихаель и соединились с английскими войсками западнее города Грац. За 9 и 10 мая войска фронта взяли более 23 000 беспорядочно сдавшихся в плен немецких солдат и офицеров из войск генерал-полковника Велера, в том числе 4 генералов.