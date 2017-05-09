В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Instagram позволил делать публикации через мобильную версию сайта Единственный минус – невозможность редактировать фото как в приложении. Можно лишь выбрать формат и перевернуть новую фотографию.

Фото-сервис Instagram выпустил обновление для мобильной версии сайта, которое позволило добавлять новые фотографии не только через официальное приложение. Теперь те пользователи, которые заходят в Instagram через браузеры, смогут воспользоваться практически всеми функциями, которые предлагает приложение. Главное – это возможность размещать контент с мобильной версии сайта. Ранее можно было лишь просматривать фотографии тех, на кого пользователь подписан, и отслеживать уведомления. Единственный минус – невозможность редактировать фото как в приложении. Можно лишь выбрать формат и перевернуть новую фотографию.