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Instagram позволил делать публикации через мобильную версию сайта

10.05.2017 09:10 — Разное | БелТА  
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Фото-сервис Instagram выпустил обновление для мобильной версии сайта, которое позволило добавлять новые фотографии не только через официальное приложение. Теперь те пользователи, которые заходят в Instagram через браузеры, смогут воспользоваться практически всеми функциями, которые предлагает приложение. Главное – это возможность размещать контент с мобильной версии сайта. Ранее можно было лишь просматривать фотографии тех, на кого пользователь подписан, и отслеживать уведомления. Единственный минус – невозможность редактировать фото как в приложении. Можно лишь выбрать формат и перевернуть новую фотографию.
 
 
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Единственный минус – невозможность редактировать фото как в приложении. Можно лишь выбрать формат и перевернуть новую фотографию.

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