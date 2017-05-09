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Дональд Трамп уволил директора ФБР

10.05.2017 09:19 — Разное | Ежедневник  
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Дональд Трамп уволил директора ФБР

фото: riss.ru

Президент США Дональд Трамп уволил директора ФБР Джеймса Коми, говорится в заявлении Белого дома.

"Сегодня президент Дональд Трамп проинформировал директора ФБР Джеймса Коми, что его полномочия прекращены, и он отстранен от должности", — отмечается в заявлении пресс-секретаря Белого дома Шона Спайсера, пишут РИА Новости.

"ФБР — один из самых любимых и уважаемых институтов, и сегодняшний день станет началом новой эры для жемчужины нашего правоохранительного сообщества", — заявил Трамп.

Коми был назначен президентом Бараком Обамой в 2013 году на 10-летний срок, который он намеревался отработать полностью.

Коми вел расследование против Трампа на предмет предполагаемых "связей с Россией", которые опровергают как в Белом доме, так и в Кремле. При этом побежденный соперник Трампа на выборах президента 2016 года Хиллари Клинтон также обвиняла Коми в том, что он добился ее поражения, распространив неподтвердившуюся информацию о новом расследовании против Клинтон за 10 дней до выборов.

 
 
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Президент США Дональд Трамп уволил директора ФБР Джеймса Коми, говорится в заявлении Белого дома.

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