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Холодный май 2017-го: минчане готовятся лепить снеговиков
10.05.2017 09:27 — Разное | Sputnik Беларусь
МИНСК, 10 мая — Sputnik. Синоптики предупредили об аномально холодной погоде на все праздники, но снег в Минске выпал только 10 мая.
Весна в этом году в Беларуси холоднее, чем обычно. Такого холодного апреля, как в 2017 году, не было 40 лет. Минчане грустят в соцсетях и постят фотографии заснеженных улиц, обещая отправится с детьми лепить снеговиков, а этнографы отмечают, что майское похолодание совпало с цветением садов.
"10 мая в Беларуси ожидается прохладная погода. На большей части территории осадки — в виде дождя и мокрого снега", — сообщили Sputnik в среду в Гидромете.
По словам синоптиков, утром по северной половине страны наблюдается слабый гололед.
"Ветер сегодня будет северо-западный умеренный до порывистого. Максимальная температура воздуха 4- 10", — сказали в Гидромете.
Там также отметили, сегодня в столице прогнозируются кратковременные осадки — дождь, мокрый снег, ветер будет северо-западный умеренный до порывистого, максимальная температура воздуха 5 — 7 градусов тепла.
В свою очередь этнографы отметили, что майское похолодание совпало с цветением садов.
"Цветет черемуха к похолоданию, обычно говорят. когда поздней весной понижается температура воздуха", — отметил Sputnik этнограф.
Он также подчеркнул, что в народе считались "полезным для садов" весенние заморозки — считалось, что фрукты нового урожая не будут червивыми.
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В этом году поздно цветет черемуха, поэтому так холодно в первой половине мая, объяснили природную аномалию специалисты.
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