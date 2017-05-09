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Холодный май 2017-го: минчане готовятся лепить снеговиков

10.05.2017 09:27 — Разное | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 10 мая — Sputnik. Синоптики предупредили об аномально холодной погоде на все праздники, но снег в Минске выпал только 10 мая.

Весна в этом году в Беларуси холоднее, чем обычно. Такого холодного апреля, как в 2017 году, не было 40 лет. Минчане грустят в соцсетях и постят фотографии заснеженных улиц, обещая отправится с детьми лепить снеговиков, а этнографы отмечают, что майское похолодание совпало с цветением садов. 

​"10 мая в Беларуси ожидается прохладная погода. На большей части территории осадки — в виде дождя и мокрого снега", — сообщили Sputnik в среду в Гидромете. 

По словам синоптиков, утром по северной половине страны наблюдается слабый гололед.

​"Ветер сегодня будет северо-западный умеренный до порывистого. Максимальная температура воздуха 4- 10", — сказали в Гидромете. 

​Там также отметили, сегодня в столице прогнозируются кратковременные осадки — дождь, мокрый снег, ветер будет северо-западный умеренный до порывистого, максимальная температура воздуха 5 — 7 градусов тепла. 

В свою очередь этнографы отметили, что майское похолодание совпало с цветением садов.

"Цветет черемуха к похолоданию, обычно говорят. когда поздней весной понижается температура воздуха", — отметил Sputnik этнограф.

​Он также подчеркнул, что в народе считались "полезным для садов" весенние заморозки — считалось, что фрукты нового урожая не будут червивыми.

 
Теги: Минск
 
 
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В этом году поздно цветет черемуха, поэтому так холодно в первой половине мая, объяснили природную аномалию специалисты.

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