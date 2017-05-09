Холодный май 2017-го: минчане готовятся лепить снеговиков

МИНСК, 10 мая — Sputnik. Синоптики предупредили об аномально холодной погоде на все праздники, но снег в Минске выпал только 10 мая.

Весна в этом году в Беларуси холоднее, чем обычно. Такого холодного апреля, как в 2017 году, не было 40 лет. Минчане грустят в соцсетях и постят фотографии заснеженных улиц, обещая отправится с детьми лепить снеговиков, а этнографы отмечают, что майское похолодание совпало с цветением садов.

Падает с неба снег

Белые хлопья прекрасны

Сакура уже не цветет

Шмель сидит грустный

Май. — operby (@operby) 10 мая 2017 г.

​"10 мая в Беларуси ожидается прохладная погода. На большей части территории осадки — в виде дождя и мокрого снега", — сообщили Sputnik в среду в Гидромете.

По словам синоптиков, утром по северной половине страны наблюдается слабый гололед.

​"Ветер сегодня будет северо-западный умеренный до порывистого. Максимальная температура воздуха 4- 10", — сказали в Гидромете.

Доброе утро. Одевайтесь теплее, не май месяц. А нет, май( pic.twitter.com/PhsCZYuLql — МЧС Минск (@112minskPR) 10 мая 2017 г.

​Там также отметили, сегодня в столице прогнозируются кратковременные осадки — дождь, мокрый снег, ветер будет северо-западный умеренный до порывистого, максимальная температура воздуха 5 — 7 градусов тепла.

В свою очередь этнографы отметили, что майское похолодание совпало с цветением садов.

"Цветет черемуха к похолоданию, обычно говорят. когда поздней весной понижается температура воздуха", — отметил Sputnik этнограф.

Как выглядел самый холодный май в истории Минска. Можем повторить pic.twitter.com/PGQk0M7okR — Denis Blisch (@blisch) 10 мая 2017 г.

​Он также подчеркнул, что в народе считались "полезным для садов" весенние заморозки — считалось, что фрукты нового урожая не будут червивыми.