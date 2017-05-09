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Малолетний мальчик выпал с седьмого этажа в Бресте и остался жив
10 мая, Брест /Корр. БЕЛТА/. Семилетний мальчик выпал с седьмого этажа в Бресте и остался жив, сообщил БЕЛТА официальный представитель УВД облисполкома Сергей Дученко.Случай произошел около 16 часов 9 мая. Мальчик выпал с балкона седьмого этажа многоэтажного дома по ул. Октябрьской революции и упал на газон. По предварительной информации, ребенок дома был один. Его мать в это время находилась на работе, с отцом мальчика они разведены.Подробности ЧП уточняются. Пострадавший получил переломы, сейчас он находится в больнице. Первоначально мальчику поставлен диагноз "перелом обеих голеней со смещением", "травматический шок". По словам медиков, угрозы жизни ребенка нет.-0-
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Случай произошел около 16 часов 9 мая. Мальчик выпал с балкона седьмого этажа многоэтажного дома по ул. Октябрьской революции и упал на газон. По предварительной...
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