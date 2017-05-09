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В Беларуси будут и далее поддерживать развитие небольших деревень. Об этом сегодня заявил Александр Лукашенко, отвечая на вопросы журналистов 9 мая.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Лукашенко пообещал восстановить небольшие деревни В Беларуси будут и далее поддерживать развитие небольших деревень. Об этом сегодня заявил Александр Лукашенко, отвечая на вопросы журналистов 9 мая.

Глава государства отметил, что в Беларуси удалось привести в порядок крупные населенные пункты, агрогородки, передает. Теперь дело за небольшими деревнями. «Их надо приводить в порядок. И если люди будут там жить, мы обязательно модернизируем, отремонтируем инфраструктуру для них, — сказал президент. — Мы будем делать это по всей стране».Вопрос, адресованный белорусскому лидеру, касался, в частности, Витебской области. По словам Александра Лукашенко, этот регион требует повышенного внимания, потому что там таких маленьких деревень больше, чем в любой другой области. Каждый из таких населенных пунктов, в котором бывает буквально по три-четыре дома, восстановить, может, и не получится. «Но надо сделать все для того, чтобы нормально жили семьи, в которых есть дети. Надо их подвезти в школу — значит, будем подвозить», — подчеркнул глава государства.«Будем все делать для того, чтобы эти деревеньки восстановить, подведем дороги. Мы на это и нацелили нашу программу по развитию сети местных дорог», — сказал президент.С этого года местным дорогам в Беларуси будет уделяться повышенное внимание. Ожидается, что в течение трех-четырех лет они будут полностью приведены в порядок.