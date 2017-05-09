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Лукашенко пообещал восстановить небольшие деревни
10.05.2017 09:37 — Разное | Ежедневник
фото: ewushka.livejournal.com
В Беларуси будут и далее поддерживать развитие небольших деревень. Об этом сегодня заявил Александр Лукашенко, отвечая на вопросы журналистов 9 мая.Глава государства отметил, что в Беларуси удалось привести в порядок крупные населенные пункты, агрогородки, передает
Вопрос, адресованный белорусскому лидеру, касался, в частности, Витебской области. По словам Александра Лукашенко, этот регион требует повышенного внимания, потому что там таких маленьких деревень больше, чем в любой другой области. Каждый из таких населенных пунктов, в котором бывает буквально по три-четыре дома, восстановить, может, и не получится. «Но надо сделать все для того, чтобы нормально жили семьи, в которых есть дети. Надо их подвезти в школу — значит, будем подвозить», — подчеркнул глава государства.
«Будем все делать для того, чтобы эти деревеньки восстановить, подведем дороги. Мы на это и нацелили нашу программу по развитию сети местных дорог», — сказал президент.
С этого года местным дорогам в Беларуси будет уделяться повышенное внимание. Ожидается, что в течение трех-четырех лет они будут полностью приведены в порядок.
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В Беларуси будут и далее поддерживать развитие небольших деревень. Об этом сегодня заявил Александр Лукашенко, отвечая на вопросы журналистов 9 мая.
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