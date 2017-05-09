Юрист: что нужно учитывать, когда вы заказываете интернет-сайт /

При заказе сайта и его дальнейшем продвижении в интернете бизнесмену важно не только понимать, какой эффект ему нужен, но и детально прописать это в договоре, рассказал на радио Sputnik Беларусь управляющий партнер адвокатского бюро "Лев, Шерстнев и партнеры" Борис Лев.

"Если мы хотим сайт, должно быть четкое описание, какой это сайт, что там будет, какое наполнение, какие кнопки, как он будет выглядеть. Это описание называется техзаданием и должно быть обязательной частью договора", — отметил Борис Лев.

По словам юриста, для заказчика первостепенно важно объяснить исполнителю не только общую концепцию сайта, но и его детальное воплощение, во избежание конфликтов и судебных разбирательств в будущем.

"Мы должны объяснить исполнителю не только то, что хотим красивый сайт. Перед тем, как мы начинаем работу над сайтом, у нас должен быть его проект. И в проекте четко описано и даже нарисовано, как он выглядит, какие кнопки там присутствуют, как они нажимаются, какие последствия возникают при нажатии кнопки. И в итоге мы получим то, что хотим", — объяснил юрист.

Собеседник Sputnik привел несколько примеров ситуаций, когда заказчику сайта и его изготовителю приходилось отстаивать свою правоту в суде. По большей части, в таких ситуациях речь не идет о сознательном введении в заблуждение, скорее, это очевидное непонимание своих задач обеими сторонами.

"Заказчик говорил, что хочет сайт, даже было техзадание, в котором очень схематично и очень отдаленно было указано, что он хочет. То есть не было четкого понимания. Соответственно, исполнитель сделал то, о чем его просили. В данном случае это задача заказчика — понимать, что он хочет. Исполнитель сделает то, что вы описали", — рассказал юрист.

В то же время, по словам юриста, заказчик не всегда обладает должной квалификацией, чтобы подробно описать в техзадании задачи и функциональность будущего сайта. В такой ситуации необходимо привлечение экспертов или консультантов еще до стадии заключения договора с изготовителем сайта, чтобы четко прописать все нюансы не только изготовления самого сайта, но и его дальнейшего продвижения, заключил юрист.

Беседу с управляющим партнером адвокатского бюро "Лев, Шерстнев и партнеры" Борисом Левом слушайте на радио Sputnik Беларусь.