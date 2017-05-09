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Пострадавший при ЧП на "Брестбытхиме" выписан из больницы

10.05.2017 10:00 — Разное | БелТА  
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Пострадавший при ЧП на "Брестбытхиме" выписан из больницы
Фото из архива
10 мая, Брест /Корр. БЕЛТА/. Пострадавший в результате ЧП на Брестском заводе бытовой химии выписан из больницы, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Брестской центральной городской больнице.Утром 6 мая в цеху по производству синтетических средств и розливу их в мелкую тару произошла утечка паров химического вещества. Проводилась эвакуация 46 работников завода, один человек - 63-летний слесарь - был госпитализирован с диагнозом "токсическое воздействие неутонченных дымов, газов, паров". После проведения диагностики и необходимого лечения 8 мая брестчанин был выписан в удовлетворительном состоянии. Он направлен для дальнейшего наблюдения и лечения к участковому терапевту.По основной версии следствия, причиной случившегося на "Брестбытхиме" стало нарушение технологического процесса, выразившееся в ошибочном заливании компонентов, которое привело к выделению паров внутри резервуара. Емкость в тот момент закрыта (герметична) не была, так как данная процедура проводилась открытым способом. Инцидент каких-либо разрушений и повреждений имущества не повлек.-0-
 
Теги: Брест
 
 
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Утром 6 мая в цеху по производству синтетических средств и розливу их в мелкую тару произошла утечка паров химического вещества.

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