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Названы победители первого полуфинала "Евровидения-2017"
9 мая в Киеве прошел первый полуфинал «Евровидения-2017». В первом полуфинале выступили представители 18 стран. По итогам голосования телезрителей и жюри в финал прошли десять артистов.
Швеция. Робин Бенгтссон — I Can’t Go On
Армения. Artsvik — Fly with Me
Португалия. Сальвадор Собрал — Amar pelos dois
Азербайджан. Dihaj — Skeletons
Греция. Demy — This Is Love
Австралия. Isaiah — Don’t Come Easy
Молдова. SunStroke Project — Hey, Mamma!
Кипр. Hovig — Gravity
Польша. Кася Мось — Flashlight
Бельгия. Blanche — City Lights
В финале «Евровидения» будет участвовать страна-хозяйка Украина, страны — основатели «Евровидения» (Великобритания, Германия, Франция, Испания и Италия), а также победители двух полуфиналов. Белорусская группа NaviBand споет во втором полуфинале 11 марта.
Напомним, что впервые с 2004 года, с года, когда Беларусь начала принимать участие в международном песенном конкурсе Евровидение, от нашей страны
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9 мая в Киеве прошел первый полуфинал «Евровидения-2017». В первом полуфинале выступили представители 18 стран. По итогам голосования телезрителей и жюри в финал...
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