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Названы победители первого полуфинала "Евровидения-2017"

10.05.2017 10:05 — Разное | БДГ  
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9 мая в Киеве прошел первый полуфинал «Евровидения-2017». В первом полуфинале выступили представители 18 стран. По итогам голосования телезрителей и жюри в финал прошли десять артистов.

Швеция. Робин Бенгтссон — I Can’t Go On

Армения. Artsvik — Fly with Me

Португалия. Сальвадор Собрал — Amar pelos dois

Азербайджан. Dihaj — Skeletons

Греция. Demy — This Is Love

Австралия. Isaiah — Don’t Come Easy

Молдова. SunStroke Project — Hey, Mamma!

Кипр. Hovig — Gravity

Польша. Кася Мось — Flashlight

Бельгия. Blanche — City Lights

В финале «Евровидения» будет участвовать страна-хозяйка Украина, страны — основатели «Евровидения» (Великобритания, Германия, Франция, Испания и Италия), а также победители двух полуфиналов. Белорусская группа NaviBand споет во втором полуфинале 11 марта.

Напомним, что впервые с 2004 года, с года, когда Беларусь начала принимать участие в международном песенном конкурсе Евровидение, от нашей страны поедет группа, поющая на родном языке.

 
 
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9 мая в Киеве прошел первый полуфинал «Евровидения-2017». В первом полуфинале выступили представители 18 стран. По итогам голосования телезрителей и жюри в финал...

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