В Сеть попали качественные рендеры iPhone 8

Известный поставщик утечек @OnLeaks в своем Twitter-аккаунте опубликовал качественные рендеры и 360-градусное видео флагманского смартфона компании Apple — iPhone 8. Изображения основаны на CAD-чертежах будущего флагмана.



Фото: OnLeaks / twitter.com

Сообщается, что на лицевой стороне смартфона помимо большого практически безрамочного дисплея на 5,8 дюймов разместится лишь разговорный динамик с фронтальной камерой и россыпью различных датчиков. Физической кнопки «Домой» в аппарате не будет — ее место займут экранные клавиши навигации. Предполагаемые габариты аппарата — 143,5×70,9×7,7 − 8,9 мм (максимальная точка — объектив камеры).

Сканер отпечатков пальцев, скорее всего, останется на своем привычном месте под экраном и будет встроен в него. На задней стороне смартфона появится вертикальная основная камера с двумя отдельными фотомодулями.



Фото: OnLeaks / twitter.com



Фото: OnLeaks / twitter.com



Фото: OnLeaks / twitter.com



Фото: OnLeaks / twitter.com

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Необходимо отметить, что окончательный вариант новинки может получить несколько правок. Ожидается, что презентация нового смартфона Apple пройдет в сентябре этого года.