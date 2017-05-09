Порностудия подала в суд на звездного форварда НБА

Колет и Бригам Филды, основатели порностудии X-art, подали в суд на форварда «Майами» Криса Боша и его супругу Эдриенн за неподобающие условия в доме, который они взяли в аренду у звезды НБА, сообщает TMZ .



Крис Бош. Фото: Reuters

Продюсеры утверждают, что в прошлом году заплатили 138 000 долларов за использование особняка Боша в Калифорнии для съемок.

Однако, по их словам, антисанитарные условия, такие как ядовитая плесень, проблемы с водопроводом и крысиный помет, нарушили их планы. Филды рассчитывают через суд вернуть себе 92 000 долларов, а также получить компенсацию за убытки.