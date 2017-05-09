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Порностудия подала в суд на звездного форварда НБА

10.05.2017 09:57 — Разное | Tut.by  
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Колет и Бригам Филды, основатели порностудии X-art, подали в суд на форварда «Майами» Криса Боша и его супругу Эдриенн за неподобающие условия в доме, который они взяли в аренду у звезды НБА, сообщает TMZ.


Крис Бош. Фото: Reuters

Продюсеры утверждают, что в прошлом году заплатили 138 000 долларов за использование особняка Боша в Калифорнии для съемок.

Однако, по их словам, антисанитарные условия, такие как ядовитая плесень, проблемы с водопроводом и крысиный помет, нарушили их планы. Филды рассчитывают через суд вернуть себе 92 000 долларов, а также получить компенсацию за убытки.

 
 
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Колет и Бригам Филды, основатели порностудии X-art, подали в суд на форварда "Майами" Криса Боша и его супругу Эдриенн за неподобающие условия в доме, который они взяли...

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