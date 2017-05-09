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В Кобрине пенсионер попал под поезд

10.05.2017 10:18 — Разное | БелТА  
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В Кобрине пенсионер попал под поезд
10 мая, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Кобрине престарелый мужчина попал под поезд, сообщил БЕЛТА официальный представитель УВД Брестского облисполкома подполковник милиции Сергей Дученко.Несчастный случай произошел 8 мая около 21.20 на железнодорожной станции в Кобрине. Дизель-поезд следовал по маршруту Лунинец-Брест, мужчина 1938 года рождения с велосипедом в руках пересекал пути по пешеходному переходу. На звуковые сигналы, которые ему подавал машинист, не реагировал. Пострадавший с открытой черепно-мозговой травмой и множественными рваными ранами головы был госпитализирован в реанимационное отделение. Несмотря на усилия врачей, спасти его жизнь не удалось. Он скончался 9 мая. Задержка дизеля на станции составила 19 минут. График движения других поездов нарушен не был. По данному факту правоохранители проводят проверку.-0-
 
Теги: Брест
 
 
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Несчастный случай произошел 8 мая около 21.20 на железнодорожной станции в Кобрине. Дизель-поезд следовал по маршруту Лунинец-Брест, мужчина 1938 года рождения с...

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