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Столичные правоохранители раскрыли совершенное три года назад убийство
10 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Столичные правоохранители раскрыли совершенное три года назад убийство. Такая информация размещена на сайте ГУВД Мингорисполкома, сообщает БЕЛТА.Сотрудники уголовного розыска ГУВД Мингорисполкома получили оперативную информацию о том, что на территории Минска несколько лет назад было совершено убийство. Объем полученных данных не позволял восстановить детали произошедшего, но в ходе дальнейшей отработки правоохранители установили подозреваемых. Ими оказались женщина и двое мужчин, которые подтвердили полученные первоначальные сведения. Кроме того, они рассказали о деталях, времени, месте, причинах преступления, а также о месте нахождения трупа."При проведении оперативно-разыскных мероприятий правоохранители во время разбора завалов в погребе частного заброшенного дома в Советском районе обнаружили останки мужчины с видимыми повреждениями костей черепа", - рассказал заместитель начальника управления уголовного розыска ГУВД Сергей Якубель.Подозреваемые сообщили, что в 2014 году они распивали в этом доме спиртные напитки с малознакомым мужчиной. Возник конфликт, в результате чего и было совершено убийство. Какой-либо информации о погибшем мужчине они предоставить не смогли, т.к. познакомились с ним в тот же день.Оперативники установили, что мужчине было 48 лет. В год убийства он внезапно для своих родственников пропал и был объявлен в розыск как лицо, уклоняющееся от превентивного надзора, который был за ним ранее установлен. Управление Следственного комитета по Минску возбудило уголовное дело по факту убийства. Проводится расследование.-0-
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Сотрудники уголовного розыска ГУВД Мингорисполкома получили оперативную информацию о том, что на территории Минска несколько лет назад было совершено убийство.
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