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«Ювентус» стал первым финалистом Лиги чемпионов
10.05.2017 10:01 — Разное | Ежедневник
фото: ria.ru
Туринский "Ювентус" обыграл "Монако" в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов и стал первым финалистом турнира.
Встреча, прошедшая во вторник в Турине, завершилась победой хозяев поля со счетом 2:1. Голы в составе "Ювентуса" забили Марио Манджукич (33-я минута) и Дани Алвес (44-я). "Монако" ответил мячом Килиана Мбаппе (69-я).
Первая игра команд, состоявшаяся в Монако 3 мая, завершилась победой чемпиона Италии со счетом 2:0.
Второй финалист определится в среду в матче двух мадридских команд — "Реала" и "Атлетико". В первом матче победу со счетом 3:0 одержал "Реал", пишут
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Туринский "Ювентус" обыграл "Монако" в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов и стал первым финалистом турнира.
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