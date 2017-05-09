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«Ювентус» стал первым финалистом Лиги чемпионов

10.05.2017 10:01 — Разное | Ежедневник  
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«Ювентус» стал первым финалистом Лиги чемпионов

фото: ria.ru

Туринский "Ювентус" обыграл "Монако" в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов и стал первым финалистом турнира.

Встреча, прошедшая во вторник в Турине, завершилась победой хозяев поля со счетом 2:1. Голы в составе "Ювентуса" забили Марио Манджукич (33-я минута) и Дани Алвес (44-я). "Монако" ответил мячом Килиана Мбаппе (69-я).

Первая игра команд, состоявшаяся в Монако 3 мая, завершилась победой чемпиона Италии со счетом 2:0.

Второй финалист определится в среду в матче двух мадридских команд — "Реала" и "Атлетико". В первом матче победу со счетом 3:0 одержал "Реал", пишут РИА Новости.

 
 
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Туринский "Ювентус" обыграл "Монако" в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов и стал первым финалистом турнира.

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