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В Полоцком районе обнаружено 170 снарядов времен ВОВ
10 мая, Витебск /Алена Тихонова - БЕЛТА/. В Полоцком районе обезврежены боеприпасы времен Великой Отечественной войны, сообщили БЕЛТА в УВД Витебского облисполкома.В земле лесного массива вблизи деревни Дретунь 8 мая обнаружено 170 артиллерийских снарядов (калибра 45, 76 и 105 мм), 7 мин (калибра 50 мм) и 49 артиллерийских взрывателей. На место находки была вызвана группа разминирования в/ч 5530 внутренних войск МВД. Боеприпасы вывезены в безопасное место и уничтожены.-0-
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В земле лесного массива вблизи деревни Дретунь 8 мая обнаружено 170 артиллерийских снарядов (калибра 45, 76 и 105 мм), 7 мин (калибра 50 мм) и 49 артиллерийских взрывателей.
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