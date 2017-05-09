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В Полоцком районе обнаружено 170 снарядов времен ВОВ

10.05.2017 10:30 — Разное | БелТА  
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10 мая, Витебск /Алена Тихонова - БЕЛТА/. В Полоцком районе обезврежены боеприпасы времен Великой Отечественной войны, сообщили БЕЛТА в УВД Витебского облисполкома.В земле лесного массива вблизи деревни Дретунь 8 мая обнаружено 170 артиллерийских снарядов (калибра 45, 76 и 105 мм), 7 мин (калибра 50 мм) и 49 артиллерийских взрывателей. На место находки была вызвана группа разминирования в/ч 5530 внутренних войск МВД. Боеприпасы вывезены в безопасное место и уничтожены.-0-
 
Теги: Витебск
 
 
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В земле лесного массива вблизи деревни Дретунь 8 мая обнаружено 170 артиллерийских снарядов (калибра 45, 76 и 105 мм), 7 мин (калибра 50 мм) и 49 артиллерийских взрывателей.

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