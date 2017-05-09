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Автомобиль сбил пенсионерку в инвалидной коляске в Пинском районе
Фото ГАИ УВД Брестского облисполкома10 мая, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Пинском районе автомобиль сбил пенсионерку в инвалидной коляске, сообщили БЕЛТА в управлении ГАИ УВД Брестского облисполкома.Дорожно-транспортное происшествие случилось в деревне Пинковичи 6 мая около 11.00. По предварительной информации, за рулем автомобиля "БМВ 524" был 34-летний местный житель. Его машина двигалась задним ходом и сбила 78-летнюю женщину, которая находилась на проезжей части в инвалидной коляске. В результате наезда пенсионерка получила травмы и была госпитализирована в Пинскую центральную больницу. После оказания медпомощи пострадавшую отпустили домой.По факту ДТП проводится проверка.-0-
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Дорожно-транспортное происшествие случилось в деревне Пинковичи 6 мая около 11.00.
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