В Китае выпустят смартфон с батареей на 10 000 мАч

Китайская компания Oukitel выпустит Android-смартфон K10000 Pro с батареей емкостью в 10 000 мАч. На полную зарядку которой будет уходить около трех часов. Об этом сообщает The Verge .



Изображение: The Verge

Сообщается, что полный цикл заряда смартфона от 0 до 100% занимает порядка 3,5 часов. Таких впечатляющих результатов производителю удалось достичь благодаря технологии ускоренной зарядки и комплектному адаптеру питания с характеристиками 12В/2А.

Смартфон получит экран с диагональю в 5,5 дюймов и Full HD-разрешением, восьмиядерный процессор MediaTek с частотой в 1,5 ГГц, 3 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной памяти. Более подробные технические характеристики и ориентировочная цена устройства пока не разглашаются. Его официальная презентация запланирована на июнь текущего года.