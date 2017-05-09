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Американский ракетный крейсер столкнулся с рыбацкой лодкой

10.05.2017 10:38 — Разное | Tut.by  
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Во вторник утром в Японском море американский крейсер Lake Champlain водоизмещением 9600 тонн столкнулся с южнокорейской рыбацкой лодкой 502 Nam Yang водоизмещением 9,8 тонны, пишет Daily Mail.


Фото: US Navy

Инцидент произошел 9 мая в 11.50 по местному времени. По сообщению представителей ВМС США, лодка не отвечала на запросы по радио и не реагировала на звуковое предупреждение.

После столкновения хозяин рыбацкой лодки объяснил, что не видел крейсера до последней минуты, ни радио, ни GPS на борту не работали. В результате столкновения никто из экипажей обоих кораблей не пострадал, крейсер получил небольшую вмятину, а лодка повреждения в носовой части.


Фото: dailymail.co.uk

Крейсер Lake Champlain находился в Японском море в составе эскадры во главе с атомным авианосцем Carl Winson. Корабль вооружен крылатыми ракетами Tomahawk. Lake Champlain относится к крейсерам класса Ticonderoga, эти корабли приспособлены для действий в условиях применения оружия массового поражения и могут нести на борту до 122 различных ракет.

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Крейсер получил небольшую вмятину, а лодка повреждения в носовой части.

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