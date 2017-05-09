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Рыночная стоимость Apple впервые превысила 800 миллиардов долларов
10.05.2017 10:52 — Разное | Ежедневник
фото: 360tv.ru
Американская компания Apple стала первой компанией США, чья капитализация превысила психологическую отметку в 800 миллиардов долларов.
Об этом сообщает UBR со ссылкой на Рейтер. Согласно данным по итогам торгов вторника, акции Apple выросли на 0,64%, до 153,99 доллара за бумагу, пишет
В то же время в прошедшем квартале Apple сократила продажи iPhone на 1% - до 50,8 миллиона штук.
По данным агентства, акции Apple подорожали с начала 2017 года на 33%. На компанию приходится около 4% от рыночной стоимости всех компаний фондового индекса S&P 500. Агентство предполагает, что если акции Apple продолжат дорожать, в этом году компания превысит уровень рыночной капитализации в 1 триллион долларов.
18 апреля издание MarketWatch со ссылкой на аналитиков RBC Capital Markets сообщило, что рыночная капитализация Apple в 2017 году может вырасти до 824 млрд долларов.
Отметим, что капитализация компании – это стоимость её акций на бирже.
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Американская компания Apple стала первой компанией США, чья капитализация превысила психологическую отметку в 800 миллиардов долларов.
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