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Рыночная стоимость Apple впервые превысила 800 миллиардов долларов

10.05.2017 10:52 — Разное | Ежедневник  
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Рыночная стоимость Apple впервые превысила 800 миллиардов долларов

фото: 360tv.ru

Американская компания Apple стала первой компанией США, чья капитализация превысила психологическую отметку в 800 миллиардов долларов.

Об этом сообщает UBR со ссылкой на Рейтер. Согласно данным по итогам торгов вторника, акции Apple выросли на 0,64%, до 153,99 доллара за бумагу, пишет inform-ua.info. При этом в ходе торгов цена акций компаний обновила исторический максимум и достигла отметки в 154,88 доллара. Таким образом, рыночная стоимость компании достигла 802,8 млрд долларов.  

В то же время в прошедшем квартале Apple сократила продажи iPhone на 1% - до 50,8 миллиона штук. 

По данным агентства, акции Apple подорожали с начала 2017 года на 33%. На компанию приходится около 4% от рыночной стоимости всех компаний фондового индекса S&P 500. Агентство предполагает, что если акции Apple продолжат дорожать, в этом году компания превысит уровень рыночной капитализации в 1 триллион долларов. 

18 апреля издание MarketWatch со ссылкой на аналитиков RBC Capital Markets сообщило, что рыночная капитализация Apple в 2017 году может вырасти до 824 млрд долларов. 

Отметим, что капитализация компании – это стоимость её акций на бирже.

 
 
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Американская компания Apple стала первой компанией США, чья капитализация превысила психологическую отметку в 800 миллиардов долларов.

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