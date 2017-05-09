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8 миллионов просмотров на YouTube: трейлер фильма "Бегущий по лезвию 2049" стал хитом

10.05.2017 10:56 — Разное | Tut.by  
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Первый трейлер фантастического фильма «Бегущий по лезвию 2049» канадского режиссера Дени Вильнева стал хитом Сети. Ролик набрал более 8 миллионов просмотров на YouTube за двое суток.


Выход фильма на широкие экраны ожидается 4 октября 2017 года. Продюсером картины выступил режиссер Ридли Скотт — создатель картин о «Чужих».

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В главных ролях в фильме снялись Харрисон Форд, Райан Гослинг, Джаред Лето и Робин Райт.

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Теги: Минск
 
 
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За два дня видео собрало более 8 миллионов просмотров на YouTube.

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