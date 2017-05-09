Первый трейлер фантастического фильма «Бегущий по лезвию 2049» канадского режиссера Дени Вильнева стал хитом Сети. Ролик набрал более 8 миллионов просмотров на YouTube за двое суток.





Выход фильма на широкие экраны ожидается 4 октября 2017 года. Продюсером картины выступил режиссер Ридли Скотт — создатель картин о «Чужих».

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В главных ролях в фильме снялись Харрисон Форд, Райан Гослинг, Джаред Лето и Робин Райт.

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