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8 миллионов просмотров на YouTube: трейлер фильма "Бегущий по лезвию 2049" стал хитом
Первый трейлер фантастического фильма «Бегущий по лезвию 2049» канадского режиссера Дени Вильнева стал хитом Сети. Ролик набрал более 8 миллионов просмотров на YouTube за двое суток.
Выход фильма на широкие экраны ожидается 4 октября 2017 года. Продюсером картины выступил режиссер Ридли Скотт — создатель картин о «Чужих».
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В главных ролях в фильме снялись Харрисон Форд, Райан Гослинг, Джаред Лето и Робин Райт.
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За два дня видео собрало более 8 миллионов просмотров на YouTube.
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