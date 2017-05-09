Житель Витебска хранил дома более 3 кг марихуаны

10 мая, Витебск /Алена Тихонова - БЕЛТА/. Житель Витебска хранил дома крупную партию марихуаны, сообщили БЕЛТА в УВД Витебского облисполкома.

Сотрудники отдела по наркоконтролю и противодействию торговле людьми УВД, Первомайского и Лепельского РОВД, а также ОМОН УВД 7 мая задержали в Витебске неработающего мужчину 1984 года рождения, у которого по месту жительства обнаружено и изъято более 3 кг высушенной марихуаны. Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.328 УК Беларуси.-0-