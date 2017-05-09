Пьяный мужчина в Пуховичском районе напал на женщину с ножом и повредил машину

10 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пьяный мужчина в Пуховичском районе напал на женщину с ножом и повредил чужую машину. Такая информация размещена на сайте УВД Миноблисполкома, сообщает БЕЛТА.

Инцидент произошел возле сельского магазина, где пьяный мужчина выпрашивал у посетителей деньги на спиртное. Получив отказ от очередной покупательницы, он разозлился и начал крушить ее иномарку. При этом буяна не остановил плач малолетнего ребенка в салоне.

Женщина бросилась в магазин вызвать милицию, а в это время на улице разыгрался новый конфликт. Хулиган достал перочинный нож и попытался ударить в голову проходившую мимо односельчанку - та просила прекратить дебош. К счастью, женщина увернулась, отделавшись царапинами. После этого мужчина сбежал - через несколько часов оперативники задержали 57-летнего сельчанина по месту жительства.

"Подозреваемый периодически злоупотреблял спиртным, - рассказал старший оперуполномоченный уголовного розыска Пуховичского РОВД Олег Косак. - Накануне преступления он также изрядно принял на грудь".

Сейчас злоумышленник находится в изоляторе временного содержания. В его отношении возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.339 (особо злостное хулиганство) УК РБ. Ему грозит до 10 лет лишения свободы. Это будет не первая судимость подследственного. Ранее он привлекался к уголовной ответственности за кражу, хулиганство и угрозу убийством. Этим преступлениям также сопутствовал алкоголь.-0-