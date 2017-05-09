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В Кличевском районе Peugeot вылетел в кювет и опрокинулся: водитель погиб

10.05.2017 11:09 — Разное | Tut.by  
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Смертельная авария произошла 7 мая, в 03.00, в деревне Бацевичи Кличевского района. Об этом AUTO.TUT.BY сообщила представитель ГАИ УВД Могилевского облисполком Анастасия Дорошкова.


Фото: ГАИ УВД Могилевского облисполкома

По предварительной информации, 26-летний водитель Peugeot, житель Минска, не справился с управлением и съехал в кювет, где автомобиль опрокинулся.


Фото: ГАИ УВД Могилевского облисполкома

В результате ДТП мужчина от полученных травм умер на месте происшествия.

 
Теги: Минск
 
 
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Авария произошла ночью 7 мая в деревне Бацевичи.

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