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В Кличевском районе Peugeot вылетел в кювет и опрокинулся: водитель погиб
Смертельная авария произошла 7 мая, в 03.00, в деревне Бацевичи Кличевского района. Об этом AUTO.TUT.BY сообщила представитель ГАИ УВД Могилевского облисполком Анастасия Дорошкова.
По предварительной информации, 26-летний водитель Peugeot, житель Минска, не справился с управлением и съехал в кювет, где автомобиль опрокинулся.
В результате ДТП мужчина от полученных травм умер на месте происшествия.
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Авария произошла ночью 7 мая в деревне Бацевичи.
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