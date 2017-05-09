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В России предложили ввести налог на малодетность

10.05.2017 11:13 — Разное | Ежедневник  
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В России предложили ввести налог на малодетность

фото: РИА Новости

Президенту России Владимиру Путину направлен проект закона о поддержке многодетных семей.

В Институте демографии, миграции и регионального развития разработали проект концепции федерального закона "О статусе многодетных семей", предусматривающий введение налога на малодетность, пишет РИА Новости со ссылкой на газету "Известия". Проект, разработанный организацией совместно с экспертами, направлен президенту России Владимиру Путину.
Как отмечают авторы проекта, речь идет о взимании платы с семей с одним ребенком или с бездетных не по медицинским показателям. Размер налога пока не определен.

В документе также рассматриваются меры, направленные на поощрение многодетных семей, на долю которых, по замечанию авторов инициативы, приходится пятая часть всех детей в стране. Таким семьям предлагается ежемесячно выплачивать определенную сумму денег, которая зависит от количества детей, и предоставлять им конкретные вещи или услуги — например, музыкальные инструменты, турпутевки, абонементы в консерваторию или фитнес-клуб. При этом деятельность по воспитанию детей предлагается включить в общий трудовой стаж.

Проект также предлагает предоставить многодетным семьям право расселяться в "городках демографического будущего" — "передовых по качеству жизни специализированных поселениях". Если же семья не захочет жить в таком поселке, предлагается компенсировать возврат ипотечного кредита по факту рождения четвертого и каждого последующего ребенка — 20% за каждого, отмечает газета.

 
 
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Президенту России Владимиру Путину направлен проект закона о поддержке многодетных семей.

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