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Telegram добавил в десктопное приложение функцию голосовых звонков

10.05.2017 11:32 — Разное | БелТА  
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Telegram добавил в десктопное приложение функцию голосовых звонков

Создатели мессенджера Telegram начали тестировать новую функцию для десктопной версии, а именно голосовые звонки.

Напомним, что возможность звонить другим абонентам, используя Telegram, появилась в мобильном приложении в конце марта. Теперь новая функция стала доступна пользователям, у которых данный сервис установлен на компьютере. Скачать обновленную версию можно с официального сайта, однако программа еще содержит ряд багов, которые оперативно устраняются разработчиками.

Создатели утверждают, что Telegram не только удобен для разговоров, но и безопасен, так как они используют продвинутые системы шифрования и алгоритмы, приближенные к искусственному интеллекту.

 
 
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Напомним, что возможность звонить другим абонентам, используя Telegram, появилась в мобильном приложении в конце марта.

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