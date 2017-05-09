10 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Два трамвая столкнулись в Минске - пострадала пассажирка, сообщила БЕЛТА старший инспектор по агитации и пропаганде ОГАИ Заводского РУВД Минска Анастасия Забавская.

"ДТП случилось 9 мая около 20.30. Трамвай двигался по ул.Долгобродской в направлении ул.Плеханова. Водитель, видя стоящий впереди трамвай, не приняла мер к снижению скорости до полной остановки, из-за чего и произошло столкновение. Пострадала одна пассажирка. Она была доставлена в больницу с предварительным диагнозом "ушиб мягких тканей головы, подкожная гематома головы", - рассказала Анастасия Забавская.-0-