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Скончался легендарный диджей Роберт Майлз
10.05.2017 11:40 — Разное | Sputnik Беларусь
Известный итальянский диджей Роберт Майлз, основавший жанр "дрим-хаус" или "дрим-транс", умер 9 мая на Ибице (Испания). Информацию о кончине 47-летнего музыканта подтвердили его друзья.
"Я буду скучать по разборкам, критике и суждениям, но в особенности по твоему таланту, который помогал тебе находить бесподобные звуки и мелодии", — приводит издание Mirror слова друга диджея Джо Т. Ваннелли.
По информации СМИ, Майлз умер из-за болезни.
Всемирная слава пришла к диджею 22 года назад после создания известной композиции Children. Трек в течение нескольких недель возглавлял хит-парады многих стран в 90-е годы. Затем Майлз выпустил песню Fable. Композиция также заняла первое место в хит-парадах в Австралии, США и Европы. Оба сингла вошли дебютную пластинку диджея Dreamland (1996).
Всего же Майлз выпустил шесть альбом. Последний увидел свет в 2011 году и назывался Th1rt3en.
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Самой известной композицией джиджея стал трек Children, возглавивший хит-парады нескольких стран в 90-ые годы. Музыкант умер из-за болезни.
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