Скончался легендарный диджей Роберт Майлз

Известный итальянский диджей Роберт Майлз, основавший жанр "дрим-хаус" или "дрим-транс", умер 9 мая на Ибице (Испания). Информацию о кончине 47-летнего музыканта подтвердили его друзья.

"Я буду скучать по разборкам, критике и суждениям, но в особенности по твоему таланту, который помогал тебе находить бесподобные звуки и мелодии", — приводит издание Mirror слова друга диджея Джо Т. Ваннелли.

По информации СМИ, Майлз умер из-за болезни.

Всемирная слава пришла к диджею 22 года назад после создания известной композиции Children. Трек в течение нескольких недель возглавлял хит-парады многих стран в 90-е годы. Затем Майлз выпустил песню Fable. Композиция также заняла первое место в хит-парадах в Австралии, США и Европы. Оба сингла вошли дебютную пластинку диджея Dreamland (1996).

Всего же Майлз выпустил шесть альбом. Последний увидел свет в 2011 году и назывался Th1rt3en.