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В Бобруйске велосипедист попал под МАЗ
В Бобруйске велосипедист получил травмы в результате ДТП, которое произошло 7 мая, в 16.00.
— 22-летний велосипедист на перекрестке Кирпичного переулка и улицы Кирова не уступил дорогу ехавшему по главной дороге МАЗу и совершил с ним столкновение, — сообщила AUTO.TUT.BY представитель ГАИ УВД Могилевского облисполкома Анастасия Дорошкова.
Велосипедист получил в ДТП травмы различной степени тяжести и был госпитализирован.
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Авария произошла днем 7 мая.
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