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В Бобруйске велосипедист попал под МАЗ

10.05.2017 11:39 — Разное | Tut.by  
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В Бобруйске велосипедист получил травмы в результате ДТП, которое произошло 7 мая, в 16.00.


Фото: ГАИ УВД Могилевского облисполкома

— 22-летний велосипедист на перекрестке Кирпичного переулка и улицы Кирова не уступил дорогу ехавшему по главной дороге МАЗу и совершил с ним столкновение, — сообщила AUTO.TUT.BY представитель ГАИ УВД Могилевского облисполкома Анастасия Дорошкова.


Фото: ГАИ УВД Могилевского облисполкома

Велосипедист получил в ДТП травмы различной степени тяжести и был госпитализирован.

 
 
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Авария произошла днем 7 мая.

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