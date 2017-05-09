В Бобруйске велосипедист попал под МАЗ

В Бобруйске велосипедист получил травмы в результате ДТП, которое произошло 7 мая, в 16.00.



Фото: ГАИ УВД Могилевского облисполкома

— 22-летний велосипедист на перекрестке Кирпичного переулка и улицы Кирова не уступил дорогу ехавшему по главной дороге МАЗу и совершил с ним столкновение, — сообщила AUTO.TUT.BY представитель ГАИ УВД Могилевского облисполкома Анастасия Дорошкова.



Фото: ГАИ УВД Могилевского облисполкома

Велосипедист получил в ДТП травмы различной степени тяжести и был госпитализирован.