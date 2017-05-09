В Гродно участок дороги около привокзальной площади закроют для движения на месяц

С 9 утра 15 мая до 15 июня закрывается для движения участок дороги по ул. Буденного — от заезда на привокзальную площадь железнодорожного вокзала (магазин «Нарочь) до заезда на стоянку автомобильного транспорта вдоль посадочной площадки железнодорожного вокзала (отделение связи № 4). Это связано с проведением работ по реконструкции тепловой сети на участке по улице Буденного до улицы Ожешко, сообщает Блог Гродно.



Фото: Инна Северин

На это время будет организован временный остановочный пункт для пассажирского транспорта «Спорттовары» (в направлении ул. Кохановского), а также организован разворот для городских автобусов в регулярном сообщении по привокзальной площади железнодорожного вокзала.

Изменены маршруты городских автобусов и маршруток.

№ 2 «Улица Победы — Девятовка-5» будет курсировать: ул. Победы — пр-т Космонавтов (без изменений), далее ул. Буденного — ул. Ленина — ул. Ожешко — ул. Тимирязева и далее без изменений, обратно в том же направлении;

№ 3 «Фолюш — ж/д вокзал» будет курсировать: Фолюш — ул. Карла Маркса (без изменений), далее ул. Буденного — ул. Ленина — ул. Ожешко — зоопарк — ж/д вокзал. В обратном направлении без изменений;

№ 14 «РСУ-2 — Девятовка-5» будет курсировать: РСУ-2 — ул. Карла Маркса (без изменений), далее ул. Буденного — ул. Ленина — ул. Ожешко — ул. Тимирязева и далее без изменений, обратно в том же направлении;

№ 15 «Улица Карского — улица Врублевского» будет курсировать: ул. Карского — пр-т Космонавтов (без изменений), далее ул. Буденного — ул. Ленина — ул. Ожешко — ул. Тимирязева — ул. 17 Сентября — ул. Дзержинского — ул. Островского и далее без изменений, обратно в том же направлении;

№ 16э «Рынок „Южный“ — улица Белые Росы» будет курсировать: рынок «Южный» — пр-т Космонавтов (без изменений), далее ул. Буденного — ул. Ленина — ул. Ожешко — ул. Тимирязева и далее без изменений, обратно в том же направлении;

№ 18 «Девятовка-5 — станция «Аульс» будет курсировать: Девятовка-5 — ул. Тимирязева (без изменений), далее ул. Ожешко — ул. Ленина — ул. Буденного и далее без изменений, обратно в том же направлении;

№ 19 «Автовокзал — городская клиническая больница № 3» будет курсировать: автовокзал — ул. Буденного — ул. Ленина — ул. Ожешко — ул. Тимирязева и далее без изменений, обратно в том же направлении;

№ 20 «Улица Домбровского — заводоуправление ОАО «Гродно Азот» будет курсировать: ул. Домбровского — ул. Дзержинского (без изменений), далее ул. Ожешко — зоопарк — ул. Ожешко — ул. Ленина — ул. Буденного и далее без изменений, обратно в том же направлении;

№ 20э «Улица Домбровского — рынок «Южный» будет курсировать: ул. Домбровского — ул. Дзержинского (без изменений), далее ул. Ожешко — зоопарк — ул. Ожешко — ул. Ленина — ул. Буденного и далее без изменений, обратно в том же направлении;

№ 37 «Улица Ольшанская — ж/д вокзал» будет курсировать: ул. Ольшанская — пр-т Космонавтов (без изменений), далее ул. Буденного — ул. Ленина — ул. Ожешко — зоопарк — ж/д вокзал. В обратном направлении без изменений;

№ 37э «Скоморошки — ж/д вокзал» будет курсировать: Скоморошки — пр-т Космонавтов (без изменений), далее ул. Буденного — ул. Ленина — ул. Ожешко — зоопарк — ж/д вокзал. В обратном направлении без изменений;

№ 47 «Ж/д вокзал — улица Богушевича» будет курсировать в прямом направлении без изменений. В обратном направлении: ул. Богушевича — пр-т Космонавтов (без изменений), далее ул. Буденного — ул. Ленина — ул. Ожешко — зоопарк — ж/д вокзал;

№ 1т «КСМ — рынок „Южный“ (улица Богушевича)» будет курсировать: КСМ — ул. Дзержинского (без изменений), далее ул. Ожешко — зоопарк — ул. Ожешко — ул. Ленина — ул. Буденного и далее без изменений, обратно в том же направлении;

№ 2т «Девятовка-5 — Вишневец» будет курсировать: Девятовка-5 — ул. Тимирязева (без изменений), далее ул. Ожешко — ул. Ленина — ул. Буденного и далее без изменений, обратно в том же направлении;

№ 3т «Фолюш — ж/д вокзал» будет курсировать: Фолюш — ул. Карла Маркса (без изменений), далее ул. Буденного — ул. Ленина — ул. Ожешко — зоопарк — ж/д вокзал. В обратном направлении без изменений;

№ 8т «Вишневец — городская клиническая больница № 3» будет курсировать: Вишневец — пр-т Космонавтов (без изменений), далее ул. Буденного — ул. Ленина — ул. Ожешко — зоопарк — ул. Ожешко — ул. Дзержинского и далее без изменений, обратно в том же направлении;

№ 15т «Улица Врублевского — улица Карского» будет курсировать: ул. Врублевского — ул. Дзержинского (без изменений), далее ул. Ожешко — зоопарк — ул. Ожешко — ул. Ленина — ул. Буденного и далее без изменений, обратно в том же направлении;

№ 17т «Девятовка-5 — рынок „Южный“ (Ольшанка)» будет курсировать: Девятовка-5 — ул. Тимирязева (без изменений), далее ул. Ожешко — ул. Ленина — ул. Буденного и далее без изменений, обратно в том же направлении;

№ 18т «Улица Ольшанская — Девятовка-5» будет курсировать: ул. Ольшанская — пр-т Космонавтов (без изменений), далее ул. Буденного — ул. Ленина — ул. Ожешко — ул. Тимирязева и далее без изменений, обратно в том же направлении;

№ 22т «Ольшанка — городская клиническая больница № 3» будет курсировать: Ольшанка — пр-т Космонавтов (без изменений), далее ул. Буденного — ул. Ленина — ул. Ожешко — зоопарк — ул. Ожешко — ул. Дзержинского и далее без изменений, обратно в том же направлении;

№ 36т «Улица Ольшанская — улица Врублевского» будет курсировать: ул. Ольшанская — пр-т Космонавтов (без изменений), далее ул. Буденного — ул. Ленина — ул. Ожешко — зоопарк — ул. Ожешко — ул. Дзержинского и далее без изменений, обратно в том же направлении.