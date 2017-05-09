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Из-за плохой погоды весенняя посевная отстает от прошлогодних темпов

10.05.2017 11:38 — Разное | Ежедневник  
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Из-за плохой погоды весенняя посевная отстает от прошлогодних темпов

фото: ubr.ua

По состоянию на 10 мая, согласно оперативной информации Минсельхозпрода, весенний сев в стране выполнен на 74,1% площадей. Из-за неблагоприятной погоды посевная отстает от прошлогодних темпов. В 2016 году на ту же дату было засеяно 95,9% площадей.

Относительно теплая погода на прошлой неделе позволила белорусским аграриям увеличить темпы посевной. Так, со второго мая аграрии засеяли 16,9% площадей, пишет belmarket.by.

Всего под весенний сев в этом году запланировано 2,444 млн га.

Ранние яровые зерновые и зернобобовые посеяны во всех областях, кроме Витебской, где они пока разместились на 84,4% площадей. Всего размер зернового клина составит 898,3 тыс. га.

Уже посеяно более половины кукурузы. Всего она будет занимать в этом году 852,7 тыс. га.

В Беларуси также практически завершен сев ярового рапса. Он разместился на 54,5 тыс. га, или на 96% от запланированных лен.

Сев льна выполнен на 84% или на 39,3 тыс. газ.

Посев сахарной свеклы практически завершен. Уже засеяно 98,9% из запланированных 96 тыс. га.

Овощи разместились на 3,85 тыс. га, что составляет 48,8% от плана.

Картофель посажен на 18,2 тыс. га. Всего он разместится на 37,4 тыс. га.

Аграрии приступили к севу проса, гречихи.

 
 
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По состоянию на 10 мая, согласно оперативной информации Минсельхозпрода, весенний сев в стране выполнен на 74,1% площадей. Из-за неблагоприятной погоды посевная...

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