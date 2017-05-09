Рябов: к выходным потеплеет, но майской погоду не назовешь

МИНСК, 10 мая – Sputnik. Потепление в Беларуси ожидается к концу недели, но температура воздуха все равно будет ниже климатической нормы, сообщили в Гидромете.

Синоптики отмечают, что весна в 2017 году в Беларуси холоднее обычного, такой холодный апрель, как в этом году, был сорок лет назад.

"К выходным станет немного теплее, но температура воздуха все равно останется ниже нормы. Майского тепла в ближайшее время ждать не приходится", – сообщил Sputnik в среду начальник службы гидрометеопрогнозов Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Дмитрий Рябов.

По его словам, в ближайший четверг погоду в Беларуси будут определять атмосферные фронты, смещающиеся с юга Балтийского моря. Ночью ожидаются осадки, днем на большей части территории республики кратковременные дождь и мокрый снег, слабый гололед. "Температура ночью будет от —3..+3°С, днем +5..+10°С градусов тепла, на юге немного теплее", – сказал синоптик.

По его словам, в пятницу будет преимущественно без осадков, лишь ночью по юго-востоку страны кратковременный дождь, возможен мокрый снег, днем по Брестской области кратковременный дождь. Температура ночью от —4..+3°С, максимальная днем +10..+17°С, уточнил Рябов.

Он отметил, что к выходным немного потеплеет. В субботу ночью будет +1..+8°С, днем +8..+15°С. В воскресенье преимущественно без осадков, ночью от —1..+8°С в зависимости от региона, максимальная температура днем +12..+18°С, по югу до +20°С, сказал синоптик.

Про снег

Собеседник Sputnik также рассказал, что в начале мая снег в Беларуси выпадает нечасто, но в отдельные годы отмечалось выпадение снега и образование снежного покрова в первые дни последнего весеннего месяца.

"Устойчивый снежный покров в Беларуси обычно сходит в первой-второй декадах апреля. Но после разрушения устойчивого снежного покрова может снова выпадать снег и образовываться на более или менее продолжительное время снежный покров", – пояснил синоптик.



© Sputnik / Виктор Толочко Холодный май 2017-го: минчане готовятся лепить снеговиков

По его словам, были случаи выпадения снега и образования снежного покрова в Минске в мае. "В 1945 году снежный покров в столице образовался 26 мая, 19 мая в 1952 году в Минске выпал обильный снег, высота его составляла 6 см. Снежный покров лежал 2 дня и причинил много вреда", – рассказал Рябов.

Он также отметил, что исключительно поздний случай образования снежного покрова в Минске наблюдался 6 июня 1962 года, когда выпавший снег пролежал в течение двух с половиной часов.

Собеседник агентства также рассказал, что за период потепления отмечен один случай выпадения снега и образования снежного покрова – 1 мая 2007 года в Минске в течение девяти часов шел снег и образовался снежный покров высотой три сантиметра.