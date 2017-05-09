Трое жителей Борисова похищали деньги с карт-счетов белорусов

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10 мая, Витебск /Алена Тихонова - БЕЛТА/. В производстве управления Следственного комитета по Витебской области находится уголовное дело, возбужденное по фактам хищения денежных средств с банковских карт жителей страны, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Витебской области Светлана Сахарова.

Следствие установило, что трое жителей Борисова активно мониторили интернет в поисках актуальных объявлений о сдаче в аренду и продаже недвижимости и автомобилей. Наибольший интерес у молодых людей вызывали объявления на одном из сайтов об аренде квартир и гаражей.

Мошенники предлагали арендодателям совершить сделку сразу же, не желая посмотреть недвижимость, которую собирались арендовать. Единственным условием для осуществления сделки со стороны молодых людей было перечисление аванса. "Для перечисления аванса подозреваемым якобы были нужны реквизиты банковской пластиковой карточки продавца, на которую они должны были перечислить деньги. С продавцами потенциальные покупатели созванивались несколько раз и входили в доверие. Узнав реквизиты банковской карточки и код для изменения логина и пароля в системе интернет-банкинга, мужчины получали несанкционированный доступ к карт-счету и перечисляли имеющиеся там деньги на подконтрольные им банковские счета. После чего снимали в банкоматах похищенные средства", - рассказала Светлана Сахарова.

Подозреваемые в возрасте 24, 27 и 28 лет установлены и задержаны в декабре 2016 года в Витебске сотрудниками отдела по раскрытию преступлений в сфере высоких технологий УВД Витебского облисполкома.

В материалах уголовного дела имеется информация о совершении в ноябре-декабре 2016-го обвиняемыми 18 аналогичных фактов завладения денежными средствами потерпевших во всех областях страны на общую сумму более Br15 тыс.

Следователи предъявили обвинение мужчинам по ч.2 ст.212 (хищение имущества путем введения в компьютерную систему ложной информации, сопряженное с несанкционированным доступом к компьютерной информации, совершенное группой лиц по предварительному сговору) УК РБ. Ко всем обвиняемым применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

Проведены обыск по месту жительства обвиняемых, допросы потерпевших, изъята банковская информация, подтверждающая перечисления и хищения денежных средств с карт-счетов потерпевших. По изъятым мобильным телефонам и сим-картам назначены радиотехнические экспертизы.

Граждан, которые стали жертвами подобных действий, следователи просят сообщить в УСК по Витебской области по телефону 8(0212) 46-20-47.

Расследование уголовного дела продолжается.-0-