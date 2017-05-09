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Житель Солигорска подстрекал к взяткам и присваивал деньги

10.05.2017 12:00 — Разное | БелТА  
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Житель Солигорска подстрекал к взяткам и присваивал деньги
Фото из архива

10 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Житель Солигорска подстрекал к взяткам и присваивал деньги. Такая информация размещена на сайте Следственного комитета, сообщает БЕЛТА.

Солигорский районный отдел Следственного комитета расследует уголовное дело в отношении местного жителя. Мужчина подозревается в подстрекательстве к даче взяток. По данным следствия, 28-летний водитель предлагал гражданам свои услуги в решении различных вопросов, выступая в качестве посредника в передаче взяток якобы компетентным должностным лицам.

Позиционируя себя как человек с определенными связями, мужчина убедил двух жителей Солигорска передать ему $350 и $150, обещая поспособствовать в возврате и получении водительского удостоверения без надлежащей проверки теоретических знаний. Еще один местный житель отдал фигуранту $400 за содействие в трудоустройстве.

В действительности реальной возможности в решении таких вопросов солигорчанин не имел, а полученные денежные средства присваивал себе. С учетом сотрудничества со следствием, признательных показаний и возмещения фигурантом причиненного вреда в отношении него применена мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.

По результатам расследования будет дана квалификация действий фигуранта и иных участников, в том числе потенциальных взяткодателей.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Солигорский районный отдел Следственного комитета расследует уголовное дело в отношении местного жителя. Мужчина подозревается в подстрекательстве к даче...

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