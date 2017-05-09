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30 залпов в небе Минска: праздничный салют в День Победы

10.05.2017 12:21 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Небо Минска озарилось фейерверками ровно в одиннадцать часов вечера — было запущено 30 залпов из пяти точек белорусской столицы. Смотрите в фотоленте Sputnik, кадры праздничного салюта на площади Победы.

 
Теги: Минск
 
 
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Кульминацией праздничных торжеств, посвященных 72-летию Победы в Великой Отечественной войне, стал праздничный салют.

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